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ТАСС

Борисов сообщил, что правительство примет программу развития системы ГЛОНАСС в декабре

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Макет российского космического аппарата серии "Глонасс-К"
Макет российского космического аппарата серии "Глонасс-К".
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

В ноябре президент России Владимир Путин указал на задержки с утверждением некоторых программ в космической отрасли и потребовал оперативно исправить ситуацию

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Новая программа развития системы ГЛОНАСС будет принята правительством России в декабре. Об этом сообщил в понедельник вице-премьер Юрий Борисов в интервью телеканалу "Россия-24".

"В декабре мы на правительстве принимаем, наконец, программу ГЛОНАСС, и здесь уже вопросов нет, будем в этом направлении работать", - сказал Борисов.

В ноябре президент России Владимир Путин на совещании указал на задержки с утверждением некоторых программ в космической отрасли, поручения по подготовке которых были даны Роскосмосу, и потребовал оперативно исправить ситуацию. В частности, речь шла о программе "Сфера", а также о дальнейшем развитии системы ГЛОНАСС. В свою очередь глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин после совещания поблагодарил президента за поддержку развития научных космических программ.

Сейчас в РФ действует федеральная целевая программа развития ГЛОНАСС на 2012-2020 годы. Она подразумевает переход со спутников "Глонасс-М" к спутникам "Глонасс-К". Следующее поколение аппаратов - "Глонасс-К2" - впервые планируется запустить на орбиту в 2021 году.

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