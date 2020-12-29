Финансирование научных программ Роскосмоса выросло до 14-15 млрд рублей в год

Вице-премьер Юрий Борисов отметил, что такое увеличение позволит госкорпорации заняться исследованиями по новым темам

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Объем средств, выделенных на финансирование научных программ Роскосмоса, увеличился до 14-15 млрд рублей в год, что позволит госкорпорации заняться исследованиями по новым темам. Об этом в интервью телеканалу "Россия-24" в понедельник сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Несколько новых тем с точки зрения научного космоса будет предложено, так как по поручению президента мы добавили средства и вывели объем научного космоса на необходимый уровень - 14-15 млрд рублей в год", - сказал Борисов.

Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что федеральная космическая программа до 2025 года была урезана на 150 млрд рублей и может дополнительно попасть под секвестр из-за падения доходов федерального бюджета.

В ноябре президент России Владимир Путин на совещании указал на задержки с утверждением некоторых программ в космической отрасли, поручения по подготовке которых были даны Роскосмосу, и потребовал оперативно исправить ситуацию. В частности, речь шла и о программе "Сфера". В свою очередь Рогозин после совещания поблагодарил президента за поддержку развития научных космических программ.