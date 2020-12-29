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Интерфакс-АВН

Постоянное информационное взаимодействие ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС" и Системы-112 обеспечено уже в 55 регионах

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Центр контроля и подтверждения ТТХ ГНС ГЛОНАСС
Центр контроля и подтверждения ТТХ ГНС ГЛОНАСС.
Источник изображения: Фото: ipromash.ru

Москва. 28 декабря. ИНТЕРФАКС - Вступил в силу приказ Минкомсвязи об использовании единого номера "112" на территории республики Хакасия, сообщает пресс-служба АО "ГЛОНАСС".

"Этот регион стал 55-м субъектом РФ, где обеспечено постоянное автоматизированное информационное взаимодействие ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС" с Системой-112. При этом в 2020 году интеграция систем была реализована в 14 регионах", - сказано в сообщении, распространенном в понедельник.

По информации пресс-службы, благодаря сопряжению ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС" и региональных Систем-112 обеспечивается автоматизированное взаимодействие данных систем. Это способствует ускорению передачи в службы реагирования информации о происшествиях на дорогах, что существенно увеличивает шансы на сохранение жизни и здоровья пострадавших в ДТП.

"Система "ЭРА-ГЛОНАСС" работает в режиме промышленной эксплуатации на всей территории Российской Федерации уже почти шесть лет - с 1 января 2015 г. Она готова к интеграции с региональными Системами-112, необходим лишь их ввод в промышленную эксплуатацию в каждом конкретном субъекте РФ", - отмечается в сообщении.

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Страны
Россия
Продукция
АЛ-55
Компании
Минкомсвязь России
Проекты
2020-й год
ГЛОНАСС
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