Пластиковый пистолет Beretta APX добился успеха в Бразилии

Итальянские оружейники празднуют крупную победу. Вчера, 27 декабря, портал thefirearmblog.com сообщил о том, что правоохранительные органы Бразилии заказали крупную партию пистолетов Beretta APX.

Полная стоимость контракта со всеми дополнительными опциями составляет €57 млн и включает 159 000 пистолетов. Все они пойдут на вооружение полиции и Национальных сил общественной безопасности Бразилии.

Пистолет Beretta APX Источник изображения: beretta.com

Beretta APX — первый полноразмерный пистолет итальянского производителя, произведённый из полимеров (ранее Beretta выпустила субкомпактный пистолет Px4 Storm с полимерной рамкой). APX создавался для участия в конкурсе на замену пистолетов Beretta M9 в американской армии и впервые был представлен в 2015 году на оружейной выставке в Абу-Даби.

Американские военные отдали предпочтение немецкому пистолету SIG Sauer P320. После этого компания Beretta объявила о выводе APX на гражданский рынок. Помимо «полноразмерного» пистолета APX, на рынке доступна его «укороченная» версия Centurion и субкомпактная модель Compact. APX Compact и APX Centurion полностью сохранили внешние черты и модульную конструкцию Beretta APX, но при этом они будут меньше и легче пистолета, изначально разработанного для военных.