Войти
WarSpot

Пластиковый пистолет Beretta APX добился успеха в Бразилии

238
0
0
Источник изображения: warspot.ru

Итальянские оружейники празднуют крупную победу. Вчера, 27 декабря, портал thefirearmblog.com сообщил о том, что правоохранительные органы Бразилии заказали крупную партию пистолетов Beretta APX.

Полная стоимость контракта со всеми дополнительными опциями составляет €57 млн и включает 159 000 пистолетов. Все они пойдут на вооружение полиции и Национальных сил общественной безопасности Бразилии.

Пистолет Beretta APX

Источник изображения: beretta.com

Beretta APX — первый полноразмерный пистолет итальянского производителя, произведённый из полимеров (ранее Beretta выпустила субкомпактный пистолет Px4 Storm с полимерной рамкой). APX создавался для участия в конкурсе на замену пистолетов Beretta M9 в американской армии и впервые был представлен в 2015 году на оружейной выставке в Абу-Даби.

Американские военные отдали предпочтение немецкому пистолету SIG Sauer P320. После этого компания Beretta объявила о выводе APX на гражданский рынок. Помимо «полноразмерного» пистолета APX, на рынке доступна его «укороченная» версия Centurion и субкомпактная модель Compact. APX Compact и APX Centurion полностью сохранили внешние черты и модульную конструкцию Beretta APX, но при этом они будут меньше и легче пистолета, изначально разработанного для военных.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бразилия
Германия
Италия
ОАЭ
США
Продукция
ZBL-09
Компании
Beretta
SIG Sauer
Похожие новости
10.07.2020
Последствия свержения тиранов
03.05.2018
Beretta расширяет линейку пистолетов APX
14.10.2011
Россия занимает второе место по стоимостному объему экспорта вооружений в страны АТР по периоду 2003-2010 гг. - ЦАМТО
29.09.2011
В тройку крупнейших мировых импортеров военно-транспортных самолетов за период 2003-2010 гг. входят Канада, США и Австралия
30.12.2009
Колесные бронированные машины — современные тенденции
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.12 06:22
  • 41
Интервью Юрия Борисова
  • 29.12 05:56
  • 1
Как будет развиваться в 2021 году российская ядерная триада
  • 29.12 05:49
  • 1
Один азербайджанский военный погиб, один ранен в результате нападения в Карабахе - Минобороны Азербайджана
  • 29.12 05:40
  • 1
Россия помогает укреплению оборонного потенциала Кубы - Минобороны РФ
  • 29.12 05:38
  • 205
Огонь с моря: в России испытали новый плавающий танк
  • 29.12 05:29
  • 314
Су-34 меняет профессию: экипажи бомбардировщиков научат сбивать самолёты
  • 29.12 05:08
  • 1
Печат (Сербия): Россия ускоренно укрепляет вооруженные силы
  • 29.12 04:37
  • 1
Российскую экономику выручила цифровая мобилизация
  • 29.12 03:56
  • 140
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 29.12 03:50
  • 3
Гиперзвуковая триада России удерживает планету от третьей мировой войны
  • 29.12 03:19
  • 82
Где забуксовала «Армата»
  • 29.12 01:36
  • 4
"Чрезмерные траты": Байден заберет деньги у ядерных сил страны
  • 29.12 00:45
  • 72
Генконструктор "Булавы" заявил, что ракета "летала с самого начала очень неплохо"
  • 28.12 21:58
  • 1
SpaceX удвоит интенсивность испытаний прототипов Starship и запустит Super Heavy в 2021 году
  • 28.12 19:52
  • 5
Испытания новой гиперзвуковой ракеты "Циркон" признаны успешными - Северный флот