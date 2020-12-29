Вице-премьер Борисов оценил запуск ракеты "Булава"

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Залповый пуск баллистической ракеты "Булава", состоявшийся в 2020 году, снял все вопросы насчет боеготовности этого оружия для подлодок нового поколения, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Я бы еще добавил (к итогам 2020 года – ред.) успешный пуск - залп "Булавы", который, собственно, снял все вопросы о боеготовности этой баллистической ракеты, и сегодня фактически это основное оружие наших атомных подводных лодок нового поколения", - сказал Борисов в эфире канала "Россия 24".

Атомная подлодка проекта 955 "Владимир Мономах" 12 декабря впервые выполнила залповый пуск сразу четырех баллистических ракет "Булава", стрельба велась по полигону Чижа в Архангельской области из Охотского моря.