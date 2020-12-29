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РИА Новости

Вице-премьер Борисов оценил запуск ракеты "Булава"

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Пуск баллистической ракеты "Булава" в Баренцевом море
Пуск баллистической ракеты "Булава" в Баренцевом море.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Северного флота

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Залповый пуск баллистической ракеты "Булава", состоявшийся в 2020 году, снял все вопросы насчет боеготовности этого оружия для подлодок нового поколения, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Я бы еще добавил (к итогам 2020 года – ред.) успешный пуск - залп "Булавы", который, собственно, снял все вопросы о боеготовности этой баллистической ракеты, и сегодня фактически это основное оружие наших атомных подводных лодок нового поколения", - сказал Борисов в эфире канала "Россия 24".

Атомная подлодка проекта 955 "Владимир Мономах" 12 декабря впервые выполнила залповый пуск сразу четырех баллистических ракет "Булава", стрельба велась по полигону Чижа в Архангельской области из Охотского моря.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Булава-30
Владимир Мономах
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
2020-й год
955 Борей
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