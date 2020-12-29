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РИА Новости

Военный эксперт об ударном беспилотнике "Орион": это то, чего мы ждали

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Беспилотный летательный аппарат "Орион"
Беспилотный летательный аппарат "Орион".
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Филиппов

Российский беспилотник "Орион" впервые применил управляемые ракеты. Как отметил в эфире радио Sputnik военный эксперт, главный редактор сайта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев, армия таким образом получает беспилотный разведывательно-ударный комплекс.

Беспилотный летательный аппарат "Орион" провел пуски малогабаритных управляемых ракет, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Орион" стал первым российским беспилотником, использовавшим оружие такого типа. Помимо этого, он отработал применение управляемых планирующих авиационных бомб.

По словам собеседника агентства, массовое поступление "Ориона" в войска "восстановит паритет с вероятным противником в этом классе техники".

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что первые комплексы "Орион" уже передали Военно-космическим силам. В недавно опубликованном ведомством календаре на 2021 года беспилотник впервые официально показали с подвешенным вооружением – корректируемыми авиабомбами КАБ-20.

Беспилотник относится к классу средневысотных аппаратов большой продолжительности полета, рассказал в эфире радио Sputnik военный эксперт, главный редактор сайта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев.

"Разведывательный вариант беспилотника "Орион" имеет дальность действия 250 километров. Это значит, что он может долететь до цели, которая находится на расстоянии более 100 километров и вернуться назад. Продолжительность полета у него до 24 часов – это достаточно много. Высота полета около 8 тысяч метров. Необязательно, что он все время будет находиться на этой высоте, но на этой высоте он получает максимальный обзор", - рассказал Дмитрий Корнев.

По его словам, появление ударного варианта "Ориона" значительно расширяет возможности применения этих беспилотников.

"Это то, чего мы все ждали. Конечно же, это значительно расширяет возможности по применению такого рода аппаратов. Принцип действия здесь достаточно простой, это в некотором смысле разведывательно-ударный комплекс. Аппарат обнаруживает цель, убеждается в том, что это именно та цель, которую надо поразить, и в режиме реального времени применяет по этой цели управляемые ракеты. Бонус "Ореона" – в том, что это беспилотник, который уже производится нашей промышленностью и уже принят на вооружение. Соответственно, появление ударного варианта может пройти практически безболезненно, достаточно оперативно он может быть принят именно в эксплуатацию", - считает Дмитрий Корнев.
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Страны
Россия
Продукция
Орион БПЛА
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
БПЛА
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