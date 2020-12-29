Военный эксперт об ударном беспилотнике "Орион": это то, чего мы ждали

Российский беспилотник "Орион" впервые применил управляемые ракеты. Как отметил в эфире радио Sputnik военный эксперт, главный редактор сайта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев, армия таким образом получает беспилотный разведывательно-ударный комплекс.
Беспилотный летательный аппарат "Орион" провел пуски малогабаритных управляемых ракет, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
"Орион" стал первым российским беспилотником, использовавшим оружие такого типа. Помимо этого, он отработал применение управляемых планирующих авиационных бомб.
По словам собеседника агентства, массовое поступление "Ориона" в войска "восстановит паритет с вероятным противником в этом классе техники".
Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что первые комплексы "Орион" уже передали Военно-космическим силам. В недавно опубликованном ведомством календаре на 2021 года беспилотник впервые официально показали с подвешенным вооружением – корректируемыми авиабомбами КАБ-20.
Беспилотник относится к классу средневысотных аппаратов большой продолжительности полета, рассказал в эфире радио Sputnik военный эксперт, главный редактор сайта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев.
По его словам, появление ударного варианта "Ориона" значительно расширяет возможности применения этих беспилотников.