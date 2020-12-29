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ЦАМТО

ВС Грузии намерены закупить дополнительные БЛА и ПТРК "Джавелин"

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Практический пуск ракеты американского противотанкового ракетного комплекса FGM-148 Javelin расчетом 11-го пехотного батальона 1-й пехотной бригады вооруженных сил Грузии на полигоне Вазиани, 12.12.2020
Практический пуск ракеты американского противотанкового ракетного комплекса FGM-148 Javelin расчетом 11-го пехотного батальона 1-й пехотной бригады вооруженных сил Грузии на полигоне Вазиани, 12.12.2020.
Источник изображения: министерство обороны Грузии

ЦАМТО, 28 декабря. По заявлению министра обороны Грузии Ираклия Гарибашвили, в 2021 году Грузия намерена продолжить укрепление своего оборонительного потенциала.

На парламентских слушаниях глава военного ведомства сообщил, что ВС Грузии будут оснащены новыми тактическими разведывательными и ударными БЛА. Кроме того, продолжится обновление флота ВВС.

Представляя взгляды правительства на оборону, И.Гарибашвили также объявил о намерении ВС Грузии закупить дополнительные противотанковые комплексы "Джавелин". Он отметил, что в 2021 году ВС Грузии будут оснащены в полном соответствии со стандартами НАТО, в том числе винтовками M4 американской разработки.

В своем докладе И.Гарибашвили также рассказал о стратегическом партнерстве Грузии с НАТО и союзниками по альянсу. Страна по-прежнему привержена указаниям НАТО о том, что затраты на оборону должны составлять 2% от ВВП. И.Гарибашвили подчеркнул, что Грузия продолжит участвовать в международных миссиях под руководством НАТО и ЕС, направленных на обеспечение глобального мира и стабильности.

Как сообщал ЦАМТО, в апреле 2019 года министр обороны Грузии Леван Изория сообщил о завершении поставок ВС Грузии первой партии противотанковых комплексов "Джавелин"

Государственный департамент США 17 ноября 2017 года одобрил потенциальную поставку Грузии в рамках программы "Иностранные военные продажи" 410 противотанковых управляемых ракет "Джавелин", 72 прицельно-пусковых устройств (включая два в версии Block.1 в качестве источника запчастей), другого связанного оборудования и услуг. Полная стоимость продажи была оценена в 75 млн. долл.

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