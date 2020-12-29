Вице-премьер заявил о соответствии «Ангары» требованиям Минобороны

Характеристики запущенной в декабре ракеты «Ангара-А5» соответствуют требованиям Министерства обороны Российской Федерации. Об этом в понедельник, 28 декабря, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

«Характеристики «Ангары» уже соответствуют всем требованиям основного заказчика — Минобороны», — сказал Борисов в интервью телеканалу «Россия 24».

Он подчеркнул, что в новой ракете были исправлены выявленные ранее недостатки.

В 2019 году Борисов отмечал, что по итогам проведенного в 2014 году пуска «Ангара-А5» не подтвердила свои характеристики.

14 декабря состоялся второй испытательный пуск тяжелой ракеты «Ангара-А5» с космодрома Плесецк, на орбиту был выведен макет спутника. Кадры пуска ракеты были опубликованы в Сети. Первый запуск «Ангары-А5» состоялся в декабре 2014 года.

16 декабря глава Центра имени Хруничева Александр Варочко заявил, что серийные ракеты-носители «Ангара-А5» по контракту с Министерством обороны России будут поставлены в 2022–2024 годах. В тот же день глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что два пуска ракет семейства «Ангара» будет проведено в 2021 году. По его словам, эти пуски идут по программе летных испытаний, где заказчиком выступает Минобороны России.

«Ангара» — семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие «Ангара-1.2», средние «Ангара-А3», тяжелые «Ангара-А5» и повышенной грузоподъемности «Ангара-А5В».