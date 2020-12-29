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ТАСС

Борисов оценил залповый пуск "Булавы"

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Вице-премьер отметил, что пуск доказал полную боеготовность ракеты

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Залповый пуск четырех баллистических ракет "Булава" с подводной лодки "Владимир Мономах" проекта 955 (шифр "Борей") из акватории Охотского моря 12 декабря доказал полную боеготовность ракеты. Об этом в интервью телеканалу "Россия-24" рассказал вице-премьер РФ Юрий Борисов.



"Я бы еще добавил успешный пуск, залп "Булавы", который, собственно, снял все вопросы о боеготовности этой баллистической ракеты. И сегодня практически это основное оружие наших атомных подводных лодок нового поколения", - сообщил вице-премьер.

Атомный подводный крейсер Тихоокеанского флота "Владимир Мономах" 12 декабря выполнил пуск четырех баллистических ракет "Булава" из акватории Охотского моря в рамках масштабной тренировки стратегических сил. Пуск ракет выполнялся из подводного положения по полигону Чижа в Архангельской области на дальность свыше 5,5 тыс. км. Полет прошел в штатном режиме.

Межконтинентальная баллистическая ракета Р-30 "Булава" с середины 1990-х годов разрабатывалась Московским институтом теплотехники (входит в Роскосмос). Главные конструкторы - Юрий Соломонов и Александр Суходольский. По данным СМИ, эта трехступенчатая твердотопливная ракета может нести до шести боевых блоков индивидуального наведения. Предназначена для вооружения атомных подводных лодок проекта 955 "Борей", каждая субмарина имеет 16 пусковых установок. Сейчас ракета производится на Воткинском заводе (входит в Роскосмос).

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Булава-30
Владимир Мономах
Компании
Воткинский завод
МИТ
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
955 Борей
ТОФ
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