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Интерфакс-АВН

Спутники ИСС Решетнева продолжат оснащать французскими батареями

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«ИСС им. академика М.Ф. Решетнева»
Цех «ИСС им. академика М.Ф. Решетнева».
Источник изображения: Олег Яковлев/РБК

Москва. 28 декабря. ИНТЕРФАКС - АО "Информационные спутниковые системы (ИСС) имени Решетнева" и французская компания SAFT подписали соглашение на поставку источников питания, сообщили в "Роскомосе".

"Пятилетнее соглашение определяет условия поставки литий-ионных аккумуляторных батарей французского производства для коммерческих телекоммуникационных спутников, создаваемых компанией ИСС. Источники питания для них будут поставляться по фиксированным ценам в течение всего срока действия документа", - говорится в сообщении.

Как сообщили в компании в спутниках ИСС им. Решетнева будут использоваться батареи "зарекомендовавшие себя в предыдущих проектах", а также версии с повышенной примерно на семь процентов удельной энергией.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Франция
Компании
ИСС Решетнева
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