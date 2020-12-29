Спутники ИСС Решетнева продолжат оснащать французскими батареями

Москва. 28 декабря. ИНТЕРФАКС - АО "Информационные спутниковые системы (ИСС) имени Решетнева" и французская компания SAFT подписали соглашение на поставку источников питания, сообщили в "Роскомосе".

"Пятилетнее соглашение определяет условия поставки литий-ионных аккумуляторных батарей французского производства для коммерческих телекоммуникационных спутников, создаваемых компанией ИСС. Источники питания для них будут поставляться по фиксированным ценам в течение всего срока действия документа", - говорится в сообщении.

Как сообщили в компании в спутниках ИСС им. Решетнева будут использоваться батареи "зарекомендовавшие себя в предыдущих проектах", а также версии с повышенной примерно на семь процентов удельной энергией.