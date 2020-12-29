Лазерный «Страйкер» прокачался до 50 кВт

Американская армия готовится тестировать новые мощные лазерные установки. Вчера, 27 декабря, портал armyrecognition.com сообщил о том, что на военную базу в Хантсвилле (штат Алабама) поступили первые два тестовых образца систем DE-MSHORAD.

Подрядчиками Минобороны США в рамках программы DE-MSHORAD выступают компании Kord Technologies, Rocky Research и General Dynamics. Весной состоятся испытания двух версий лазерных бронетранспортёров Stryker, после чего армия выберет единую версию, с которой продолжит работы по наращиванию мощности мобильной лазерной установки.

Боевая машина Stryker MEHEL 2.0 с лазерной установкой мощностью 5 кВт Источник изображения: armyrecognition.com

Ещё в 2017 году подразделение SMDC (Space and Missile Defense Command) армии США провело испытания боевой машины Stryker MEHEL 2.0. Тогда бронетранспортёр с лазерной установкой мощностью 5 кВт успешно боролся с небольшими дронами. После увеличения мощности лазера в десять раз такие машины смогут защищать транспортные колонны и стационарные объекты от беспилотников различных типов. При этом в Минобороны США намерены нарастить мощность подобных установок до 250-300 кВт.