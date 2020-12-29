Беспилотник с авиабомбами: Минобороны показало "Орион"

Минобороны впервые показало беспилотник «Орион» в ударном варианте

Минобороны впервые продемонстрировало фото беспилотника "Орион" в ударном варианте. Это первый в стране комплекс воздушной разведки с БПЛА большой продолжительности полета. О первом серийном контракте на поставку этих беспилотников в Минобороны стало известно в текущем году.

Российское военное ведомство разместило на своем официальном сайте календарь на следующий год с образцами современных вооружений, где впервые официально было представлено фото беспилотника (БПЛА) "Орион" в ударном варианте.

БПЛА, созданный в ходе опытно-конструкторской работы "Иноходец", на фото показан с несколькими подвешенными корректируемыми авиабомбами КАБ-20. Боеприпасы весят 21 кг, их осколочно-фугасная боевая часть - 7 кг, они оснащены спутниковыми или лазерными системами самонаведения.

Авиабомбы могут быть применены для высокоточного поражения легкобронированной техники и живой силы противника. Аппарат представлен в пустынном камуфляже.

Помимо него, в календарь военного ведомства включили изображения тяжелого ударного беспилотника «Охотник», а также истребителя 5-го поколения Су-57, подлодки класса "Борей", танка Т-90М "Прорыв", БМП "Армата" и другой современной техники.

"Орион" - это первый в РФ комплекс воздушной разведки с беспилотным летательным аппаратом большой продолжительности полета. По международной классификации он соответствует классу MALE (medium-altitude long-endurance - средневысотный, большой продолжительности полета). "Орион" способен летать не менее суток с "потолком" около 8 тыс. м. Он весит 1,1 тыс. кг, а полезная нагрузка составляет 250 кг. К задачам комплекса относятся воздушная разведка и патрулирование, определение координат наземных и надводных объектов, топографическая съемка местности и другое.

Проект по созданию "Ориона" был запущен в 2011 году по заказу Минобороны. Первый опытный образец был построен еще в 2015 году, на следующий год начались испытания. На авиасалоне МАКС-2017 была представлена экспортная версия оружия.

Как сообщал источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе, на беспилотном летательном аппарате большой продолжительности полета "Орион" в 2018 году испытали бомбовое вооружение.

«С беспилотника "Орион" были на испытаниях применены авиабомбы. Это произошло еще в прошлом году", - говорил он в феврале 2019 года. При этом собеседник агентства не уточнил, о боеприпасах какой марки идет речь. По его словам, "Орион" также был испытан в Сирии, но без вооружения, а в качестве разведывательного аппарата.

Серийное производство разведывательного беспилотника «Орион" в РФ запустили в конце августа прошлого года, сообщал РИА «Новости» гендиректор компании-разработчика "Кронштадт" Сергей Богатиков. В состав комплекса, как отмечалось, будут входить от трех до шести дронов.

"То, что готовится к поставке сейчас, - это больше установочная партия, но это уже первый серийный контракт. Мы сейчас начинаем работу над созданием крупносерийного производства, на котором можно будет строить до семи таких комплексов в год - это порядка 30 беспилотников", - отметил Богатиков.

О подписании первого серийного контракта на поставку этих беспилотников между Минобороны и компанией "Кронштадт" стало известно на форуме "Армия-2020".

Первый комплект беспилотного комплекса передали в опытно-войсковую эксплуатацию в апреле 2020 года.

Работы по созданию "Ориона" ведет входящая в состав АФК "Система" компания «Кронштадт», которая до 2015 года назвалась "Транзас". В "Кронштадт" входит несколько российских предприятий, которые специализируются на разработке и производстве высокотехнологичной и наукоемкой продукции, а также решений, необходимых для создания, освоения и безопасного использования сложных технических средств как в воздухе, так и на море и на суше.

Входящий в состав АФК «Система" "Кронштадт" - представитель крупного кластера инновационных предприятий, нацеленных на обеспечение отечественного высокотехнологичного производства. Офисы компании и центры научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ находятся в Москве и Санкт-Петербурге.

Лидия Мисник