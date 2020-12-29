Авиационный парк Военно-воздушных сил пополнился истребителями Су-30СМ

ЦАМТО, 28 декабря. Звено новых многоцелевых истребителей Су-30СМ прибыло в Карагандинскую авиационную базу имени Героя Советского Союза Нуркена Абдирова.

Из Российской Федерации перегон самолетов осуществили опытные летчики-испытатели авиационного завода "Иркут".

Су-30СМ – истребитель нового поколения 4++. Он способен действовать днем и ночью, в любых погодных условиях, может не только сбивать самолеты противника и уничтожать наземные цели, но и проводить воздушную разведку и давать целеуказание другим самолетам. Су-30СМ обладает большой дальностью полета и возможностью дозаправки в воздухе. На текущий момент это один из лучших многофункциональных боевых истребителей в мире.

На авиационной базе самолеты 23 декабря встретили министр обороны генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев, главнокомандующий СВО ВС РК генерал-лейтенант авиации Нурлан Орманбетов, аким Карагандинской области Женис Касымбек.

Министр обороны генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев отметил, что новая авиационная техника поступает в Военно-воздушные Силы согласно плану перевооружения Вооруженных Сил Казахстана.

Он подчеркнул, что сверхманевренные многоцелевые истребители Cу-30СМ значительно увеличат возможности прикрытия войск и объектов от средств воздушного нападения, обнаружения и уничтожения воздушных и наземных целей. Благодаря им повысится боевой потенциал Вооруженных Сил, сообщает пресс-служба МО РК.