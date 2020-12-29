Войти
ЦАМТО

Авиационный парк Военно-воздушных сил пополнился истребителями Су-30СМ

279
0
0
Су-30СМ
Су-30СМ.
Источник изображения: Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

ЦАМТО, 28 декабря. Звено новых многоцелевых истребителей Су-30СМ прибыло в Карагандинскую авиационную базу имени Героя Советского Союза Нуркена Абдирова.

Из Российской Федерации перегон самолетов осуществили опытные летчики-испытатели авиационного завода "Иркут".

Су-30СМ – истребитель нового поколения 4++. Он способен действовать днем и ночью, в любых погодных условиях, может не только сбивать самолеты противника и уничтожать наземные цели, но и проводить воздушную разведку и давать целеуказание другим самолетам. Су-30СМ обладает большой дальностью полета и возможностью дозаправки в воздухе. На текущий момент это один из лучших многофункциональных боевых истребителей в мире.

На авиационной базе самолеты 23 декабря встретили министр обороны генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев, главнокомандующий СВО ВС РК генерал-лейтенант авиации Нурлан Орманбетов, аким Карагандинской области Женис Касымбек.

Министр обороны генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев отметил, что новая авиационная техника поступает в Военно-воздушные Силы согласно плану перевооружения Вооруженных Сил Казахстана.

Он подчеркнул, что сверхманевренные многоцелевые истребители Cу-30СМ значительно увеличат возможности прикрытия войск и объектов от средств воздушного нападения, обнаружения и уничтожения воздушных и наземных целей. Благодаря им повысится боевой потенциал Вооруженных Сил, сообщает пресс-служба МО РК.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Россия
Продукция
Су-30
Компании
ИРКУТ НПК
Проекты
Истребитель 5 поколения
Похожие новости
22.05.2018
Заход на четвертую сотню
09.01.2017
Год оружия
01.07.2016
Так полетим
26.02.2016
Экспорт истребителей принесет России свыше $10 млрд
28.08.2015
По экспортным поставкам новых истребителей первое место занимает «Локхид Мартин», второе – производители «Су»
23.04.2014
Действовать не иначе как наступательно
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.12 06:22
  • 41
Интервью Юрия Борисова
  • 29.12 05:56
  • 1
Как будет развиваться в 2021 году российская ядерная триада
  • 29.12 05:49
  • 1
Один азербайджанский военный погиб, один ранен в результате нападения в Карабахе - Минобороны Азербайджана
  • 29.12 05:40
  • 1
Россия помогает укреплению оборонного потенциала Кубы - Минобороны РФ
  • 29.12 05:38
  • 205
Огонь с моря: в России испытали новый плавающий танк
  • 29.12 05:29
  • 314
Су-34 меняет профессию: экипажи бомбардировщиков научат сбивать самолёты
  • 29.12 05:08
  • 1
Печат (Сербия): Россия ускоренно укрепляет вооруженные силы
  • 29.12 04:37
  • 1
Российскую экономику выручила цифровая мобилизация
  • 29.12 03:56
  • 140
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 29.12 03:50
  • 3
Гиперзвуковая триада России удерживает планету от третьей мировой войны
  • 29.12 03:19
  • 82
Где забуксовала «Армата»
  • 29.12 01:36
  • 4
"Чрезмерные траты": Байден заберет деньги у ядерных сил страны
  • 29.12 00:45
  • 72
Генконструктор "Булавы" заявил, что ракета "летала с самого начала очень неплохо"
  • 28.12 21:58
  • 1
SpaceX удвоит интенсивность испытаний прототипов Starship и запустит Super Heavy в 2021 году
  • 28.12 19:52
  • 5
Испытания новой гиперзвуковой ракеты "Циркон" признаны успешными - Северный флот