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Известия.ru

Российский беспилотник «Орион» впервые применил управляемые ракеты

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Источник изображения: Фото: Минобороны РФ

Беспилотный летательный аппарат «Орион» впервые провел пуски малогабаритных управляемых ракет. Об этом 28 декабря рассказал источник в оборонно-промышленном комплексе.

Стрельбы прошли в рамках испытания комплекса вооружения для беспилотников по стрельбе по наземным мишеням. «Таким образом, данная машина стала первым российским беспилотником, применившим оружие такого типа», — цитирует слова источника «РИА Новости».

На испытаниях беспилотник также отработал применение управляемых планирующих авиационных бомб. Массовое поступление «Ориона» в армию «восстановит паритет с вероятным противником в этом классе техники», добавил источник.

Ранее в этот день Минобороны России опубликовало календарь на 2021 год, на котором впервые запечатлен беспилотник «Орион» (проект «Иноходец») в ударном варианте с подвешенными высокоточными бомбами.

Разработка нового беспилотника началась в 2011 году по заказу военного ведомства. «Орион» относится к классу средневысотных аппаратов большой продолжительности полета. Аппарат может находиться в полете до суток. Его максимальная взлетная масса 1100 килограммов, он поднимает нагрузку до 250 килограммов.

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Страны
Россия
Продукция
Орион БПЛА
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
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