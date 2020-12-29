Российский беспилотник «Орион» впервые применил управляемые ракеты

Беспилотный летательный аппарат «Орион» впервые провел пуски малогабаритных управляемых ракет. Об этом 28 декабря рассказал источник в оборонно-промышленном комплексе.

Стрельбы прошли в рамках испытания комплекса вооружения для беспилотников по стрельбе по наземным мишеням. «Таким образом, данная машина стала первым российским беспилотником, применившим оружие такого типа», — цитирует слова источника «РИА Новости».

На испытаниях беспилотник также отработал применение управляемых планирующих авиационных бомб. Массовое поступление «Ориона» в армию «восстановит паритет с вероятным противником в этом классе техники», добавил источник.

Ранее в этот день Минобороны России опубликовало календарь на 2021 год, на котором впервые запечатлен беспилотник «Орион» (проект «Иноходец») в ударном варианте с подвешенными высокоточными бомбами.

Разработка нового беспилотника началась в 2011 году по заказу военного ведомства. «Орион» относится к классу средневысотных аппаратов большой продолжительности полета. Аппарат может находиться в полете до суток. Его максимальная взлетная масса 1100 килограммов, он поднимает нагрузку до 250 килограммов.