Уникальное фото российского беспилотника засветилось на новогоднем календаре

Минобороны России впервые представило фотографию разведывательно-ударного беспилотника «Орион» в ударном варианте с подвешенными авиабомбами. Снимок появился в календаре ведомства «Поражая цели и воображение» на 2021 год с образцами новейшей боевой техники.

Беспилотный летательный аппарат большой продолжительности полета, созданный в рамках опытно-конструкторской работы «Иноходец», показан в ударном варианте с подвешенными корректируемыми авиабомбами КАБ-20. Таки бомбы имеют массу 21 килограмм (с осколочно-фугасной боевой частью 7 килограмм) и оснащены спутниковыми и лазерными системами самонаведения. Они предназначены для поражения легкобронированной техники и живой силы противника.

Впервые БПЛА «Орион» был представлен на форуме «Армия-2020». Сообщалось, что аппарат готовится к серийному производству, отмечает ТВ «Звезда».

Помимо «Ориона», в календаре также можно увидеть снимки других образцов новейшей боевой техники – многофункционального истребителя Су-57, боевой машины поддержки танков БМПТ-72 «Терминатор», тяжелой БМП «Армата» Т-15 и других.