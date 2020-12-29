Глава минобороны Германии ищет 30 миллионов на беспилотники

Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр призвала поставить точку в деле оснащения бундесвера боевыми дронами. Дискуссия, по её словам, ведётся уже восемь лет, а партнёр по правящей коалиции СДПГ, по-прежнему, ставить палки в колёса.

В интервью Welt am Sonntag глава Минобороны Германии раскритиковала СДПГ за блокировку решения закупить боевые дроны на сумму 35 млн евро. Министр, по партийной принадлежности — христианская демократка, подчеркнула, что не может понять возражения социал-демократов по этому вопросу.

«Мы обсуждаем этот вопрос уже восемь лет. Состоялись широкие общественные дебаты, всё легко читается, все аргументы ясны по таблице. Мы сформулировали операционные принципы, согласно которым вооруженные беспилотники могут использоваться бундесвером только в оборонительных целях, то есть для защиты своего собственного народа. Солдаты явно не могут полагаться на СДПГ», — заявила Крамп-Карренбауэр.

В итоге Крамп-Карренбауэр уточнила, что обратилась к федеральному министру финансов Олафу Шольцу с просьбой утвердить заявку на 25 миллионов евро, необходимую для закупки боеприпасов для боевых дронов. Документ лежит в необработанном виде на столе министра в течение нескольких недель.