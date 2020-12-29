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Неизвестные «мстители» сожгли в Ираке американскую бронемашину

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Источник изображения: vpk-news.ru

Ситуация в Ираке резко обострилась. Поддерживаемые Ираном шиитские ополченческие формирования выступили против присутствия в стране американских войск. Участились случаи обстрела посольства США в Багдаде и военных баз, а после ареста лидера шиитов, начались нападения на американские колонны.

Конвой ВС США, следовавший из Ирака в Сирию, был атакован неизвестными боевиками.В районе города Эс-Самава американская колонна подверглась нападению. В результате была серьезно повреждена бронемашина, сопровождавшая конвой.

«Иракские СМИ, со ссылкой на военные источники, сообщили, что взрыв был вызван устройством, которое было установлено на обочине международной дороги в городе Эс-Самава, когда проезжала колонна материально-технической поддержки международной коалиции. Появились сведения о том, что взрыв был произведен с помощью устройства на транспортном средстве, принадлежащем одной из иракских компаний, заключивших контракт с Международными силами коалиции, которые перевозили оборудование для развития возможностей иракских сил безопасности, на международной автомагистрали в провинции Эд-Дивания. Это привело к уничтожению транспортного средства и ранению водителя», — сообщает издание «Джухайна Ньюс».

По имеющейся информации, это уже четвёртое нападение на американские военные конвои, следующие в Сирию. Пентагон и власти Ирака вину за эти атаки возлагают на проиранские шиитские формирования, хотя никаких доказательств этого не предоставили, отмечает FreeNews.

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Страны
Ирак
Иран
Сирия
США
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