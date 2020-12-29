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«Мы же не воюем мясом» (Новое время, Украина)

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Украинские военнослужащие во время боевых учений на Яворовском полигоне в Львовской области
Украинские военнослужащие во время боевых учений на Яворовском полигоне в Львовской области.
Источник изображения: © РИА Новости, Стрингер

Идея Зеленского массово мобилизовать женщин и мужчин в случае «нападения России», которую он озвучил в интервью изданию «Фокус», — нереалистичная. Ведь большинство украинцев не готовы к этому идеологически и не обучены военному делу. Так прокомментировал очередное антироссийское заявление президента Украины замсекретаря СНБО Сергей Кривонос.

Замсекретаря СНБО объяснил, почему план президента мобилизовать женщин и мужчин в случае нападения России нереальный

Заместитель секретаря СНБО Украины генерал-майор Сергей Кривонос утверждает, что окружение президента Украины Владимира Зеленского убеждает главу государства, что мобилизовать женщин и мужчин в случае нового нападения России возможно. Однако если это и можно сделать в теории, то на практике этого не произойдет.

"Это [окружение президента] рассказывают президенту, что они это способны сделать [массово мобилизовать женщин и мужчин в случае нового нападения России]. А мы, которые это прошли и видели это в своих реалиях, - мы понимаем, что даже если теоретически мы сможем мобилизовать женщин и мужчин - а обучены ли эти люди держать оружие в руках? Нет. Хотят ли эти люди это делать? Нет", - сказал Кривонос.

По словам генерал-майора, на Украине патриотизм "не поддерживается на уровне государства" и 2014 год - этому показатель. Кривонос считает, что государство должно воспитывать мобилизационный резерв, в частности идеологически.

"У нас патриотизм не поддерживается на уровне государства, и 2014 год показал, что огромное количество [мобилизованных] шло [воевать], но еще большее количество - убегало от мобилизации. Убегало. И 2018 год, когда ввели военное положение, также показал, что огромное количество убежало [от мобилизации]. Поэтому государство должно воспитывать этот мобилизационный резерв, и идеологически также. Это не за год достигается. Это, во-первых", - констатировал заместитель секретаря СНБО.

"Во-вторых, мы должны понимать, что, даже мобилизовав людей, мы их должны еще научить. Потому что мы же не воюем мясом, не бросаем людей десятками тысяч. С другой стороны, посмотрите на опыт армяно-азербайджанской войны. Она показала, что небольшое количество личного состава во взаимодействии с техникой при правильно спланированных операциях позволяет достичь высоких результатов. Поэтому огромное количество мобилизованных людей не решит вопрос способности противодействовать врагу".

Владимир Зеленский в интервью изданию "Фокус" заявил, что в случае нападения России на Украину со стороны временно оккупированного РФ Крыма "будет большая война" и всеобщая мобилизация - мужчин и женщин.

В феврале-марте 2014 года Россия оккупировала Крым, а также инспирировала выступление сепаратистов в Луганской и Донецкой области, после чего развила прямое военное вторжение в августе 2014-го и феврале 2015 года.

Россия продолжает подпитывать войну в Донбассе деньгами и вооружением, создав в оккупированных районах полноценную армию в составе кадровых российских военных, граждан РФ и местных сепаратистских элементов.

В результате российской агрессии погибли более 10 тысяч украинцев, более 20 тысяч получили ранения, 1,8 миллиона украинцев стали внутренне перемещенными лицами.

Международные организации признали оккупацию Крыма незаконной и осудили действия России. Также страны Запада в ответ на агрессию РФ против Украины ввели секторальные и персональные экономические антироссийские санкции.


Антон Голобородько

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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