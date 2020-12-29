В Самаре испытали устройства виброзащиты для ракеты-носителя "Союз-5"

Они могут выдерживать экстремальные нагрузки

САМАРА, 28 декабря. /ТАСС/. Российские ученые успешно испытали виброизоляторы, предназначенные для новой ракеты-носителя "Союз-5". Эти устройства могут выдерживать экстремальные нагрузки, которые возникают во время запуска космического аппарата и вывода на орбиту, пишет пресс-служба Самарского университета имени С. П. Королева.

"В ходе испытаний в лабораторных условиях создавались различные виды нагрузок, имитирующие воздействия на этапе запуска и вывода ракеты на орбиту: это вибрация, линейные ускорения и перегрузки, достигающие 10-15 g (стандартные нагрузки при старте космического корабля достигают 7 g, - прим. ТАСС), а также ударные нагрузки, возникающие при транспортировке ракеты на космодром. Испытуемые образцы виброизоляторов успешно подтвердили заявленные инженерами характеристики", - говорится в сообщении вуза.

Самарский университет изготовил более 300 виброизоляторов, которые созданы из материала МР - металлического аналога резины, разработанного университетом для использования в космосе. Он отличается высокими показателями поглощения вибрации, способен противостоять агрессивным средам, высоким и низким температурам, глубокому вакууму, влажности, плесени, грибкам, радиации и другим неблагоприятным внешним воздействиям, отметили в пресс-службе вуза.