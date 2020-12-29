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ТАСС

В Самаре испытали устройства виброзащиты для ракеты-носителя "Союз-5"

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Ракета-носитель среднего класса "Союз-5" ("Иртыш"), оснащенная двигателем РД-171МВ
Ракета-носитель среднего класса "Союз-5" ("Иртыш"), оснащенная двигателем РД-171МВ
Источник изображения: https://ria.ru/20190904/1558318979.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

Они могут выдерживать экстремальные нагрузки

САМАРА, 28 декабря. /ТАСС/. Российские ученые успешно испытали виброизоляторы, предназначенные для новой ракеты-носителя "Союз-5". Эти устройства могут выдерживать экстремальные нагрузки, которые возникают во время запуска космического аппарата и вывода на орбиту, пишет пресс-служба Самарского университета имени С. П. Королева.

"В ходе испытаний в лабораторных условиях создавались различные виды нагрузок, имитирующие воздействия на этапе запуска и вывода ракеты на орбиту: это вибрация, линейные ускорения и перегрузки, достигающие 10-15 g (стандартные нагрузки при старте космического корабля достигают 7 g, - прим. ТАСС), а также ударные нагрузки, возникающие при транспортировке ракеты на космодром. Испытуемые образцы виброизоляторов успешно подтвердили заявленные инженерами характеристики", - говорится в сообщении вуза.

Самарский университет изготовил более 300 виброизоляторов, которые созданы из материала МР - металлического аналога резины, разработанного университетом для использования в космосе. Он отличается высокими показателями поглощения вибрации, способен противостоять агрессивным средам, высоким и низким температурам, глубокому вакууму, влажности, плесени, грибкам, радиации и другим неблагоприятным внешним воздействиям, отметили в пресс-службе вуза.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Энергия РКК
Проекты
Союз-5 РН
ЯО
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