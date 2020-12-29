Российский фрегат "Адмирал Эссен" возвращается из Средиземноморья в Севастополь

Москва. 28 декабря. ИНТЕРФАКС - Российский фрегат "Адмирал Эссен" прошёл черноморские проливы Дарданеллы и Босфор и зашёл в Черное море, сообщили в пресс-службе Черноморского флота (ЧФ).

"Корабль возвращается в пункт базирования после завершения выполнения задач в составе сил постоянного соединения Военно-Морского Флота в Средиземном море", - сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что в Чёрном море экипаж фрегата отработает комплекс поставленных на переход задач, после чего зайдёт в главную базу Черноморского флота город-герой Севастополь.

"В Средиземном море фрегат "Адмирал Эссен" выполнял задачи с октября 2020 года, ранее в дальней морской зоне его сменил фрегат "Адмирал Григорович"", - говорится в сообщении.