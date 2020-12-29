"Реформа сектора безопасности": зачем Россия отправила бронетехнику в ЦАР

В Минобороны рассказали о поставке российской бронетехники в ЦАР

ЦАР получила от России партию бронированных разведывательно-дозорных машин, сообщили в военном ведомстве РФ. Незадолго до этого стало известно об отправке туда дополнительно 300 военных инструкторов. Это происходит на фоне обострения внутреннего конфликта в африканской республике.

Россия в ноябре направила в Центральноафриканскую Республику (ЦАР) партию бронированных разведывательно-дозорных машин БРДМ-2, сообщил «Российской газете» замглавы Минобороны Александр Фомин.

Он отметил, что партию бронетехники перебросили в ЦАР, чтобы задействовать ее «в рамках реформы сектора безопасности» этой страны. При этом количество поставленных ЦАР машин Фомин не уточнил.

Замминистра обороны обратил внимание, что интерес к оружию РФ проявляют во всем мире. Москва планирует расширять военное и военно-техническое сотрудничество в Африке и на Ближнем Востоке «в складывающихся условиях соперничества государств - основных мировых лидеров за военные и экономические рынки» этих стран, подчеркнул Фомин.

Несколькими днями ранее на сейте МИД РФ сообщили, что российская сторона направила в ЦАР дополнительно 300 военных инструкторов. Они прибыли в республику по просьбе ее руководства, пояснили во внешнеполитическом ведомстве. На месте российские инструкторы займутся обучением военнослужащих национальной армии республики.

Дипломаты объяснили подобную необходимость тем, что военизированные группировки, координируемые и поддерживаемые извне, начали продвигаться по стране. В МИД подчеркнули, что они дестабилизируют ситуацию в ЦАР и угрожают сорвать избирательный процесс на предстоящих выборах главы государства. «Фактически мятежными силами осуществлялся сопровождавшийся боестолкновениями с армейскими частями Вооруженных сил ЦАР захват городов и населенных пунктов, разгон органов исполнительной власти на местах», - указали в ведомстве.

В последние недели в ЦАР разворачиваются тяжелые бои между правительственной армией и повстанцами.

Конфликт в республике разгорелся в начале декабря 2013 года, когда в Банги произошли столкновения между боевиками бывшей исламистской группировки "Селека" и противостоящими им повстанцами-христианами. Согласно сведениям ООН на конец июля 2018 года, за время конфликта погибли около 6 тыс. человек, до 1 млн человек были вынуждены покинуть свои дома.

В феврале прошлого года по итогам почти двухнедельных переговоров в Хартуме власти ЦАР и представители вооруженных группировок подписали мирное соглашение. Правительство взяло на себя обязательство обеспечить свободу создания партий или политических движений. Также было решено создать условия, необходимые для добровольного возвращения беженцев.

Россия и ЦАР заключили соглашение о военном сотрудничестве 21 августа 2018 года. Документ подписали на форуме «Армия-2018» в подмосковной Кубинке. Соглашение стало основой для подготовки центральноафриканских военных специалистами из РФ, пояснили в военном ведомстве ЦАР.

За несколько месяцев до этого, 22 марта 2018 года, в МИД сообщили, что Россия направила группу инструкторов для подготовки бойцов армии ЦАР. Как отметил бывший тогда замглавы департамента информации и печати МИД России Артем Кожин, по просьбе президента республики Фостена Туадеры и с ведома учрежденного Советом Безопасности ООН комитета в Центральную Африку направили пятерых военных и 170 гражданских инструкторов из России.

Отозвать российских военных из ЦАР можно в том случае, если в стране завершит свою деятельность миротворческая миссия ООН.

Второе условие вывода военных РФ из ЦАР предполагает, что пребывание в республике представителей России станет нецелесообразным из-за изменения международной военно-политической обстановки.

Минобороны России в январе-феврале 2018 года, помимо этого, на безвозмездной основе передало армии ЦАР партию стрелкового вооружения и боеприпасов.

Уже после заключения соглашения о военном сотрудничестве, в 2019 году, Россия с ведома Совбеза ООН безвозмездно поставила ЦАР две партии своего оружия. Глава МИД РФ Сергей Лавров в конце сентября 2019 года на заседании СБ ООН отмечал, что Москва передала автоматы и пулеметы Калашникова, винтовки Мосина образца 1944-го и другое стрелковое оружие.

Кристина Сизова