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ТАСС

Российские космонавты приготовили новогодние подарки астронавтам на МКС

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МКС
МКС.
Источник изображения: © NASA

"Какие это будут подарки, пока оставим в тайне", - отметил космонавт Сергей Кудь-Сверчков

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, которые сейчас находятся на борту Международной космической станции (МКС), подготовили новогодние подарки астронавтам еще на Земле и привезли их с собой. Об этом сообщил Кудь-Сверчков в понедельник.

"Конечно, мы приготовили подарки, которые привезли заранее с собой с Земли. В Новый год без подарков нельзя. А какие это будут подарки, пока оставим в тайне", - отметил космонавт в видео, выложенном на его странице в Instagram.

Также Кудь-Сверчков выразил надежду на то, что ему удастся дозвониться семье на Землю вместе с боем курантов, чтобы поздравить родных с праздником.

Сейчас на МКС находятся российские космонавты Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков, американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер и японский астронавт Соити Ногути.

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