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"Росэлектроника" разработает мультисенсорную систему для безопасности объектов

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Концерн «Созвездие».

ЦАМТО, 28 декабря. Концерн "Созвездие" холдинга "Росэлектроника" начинает разработку системы мультисенсорных сигнализационных средств для обеспечения комплексной безопасности объектов.

Проект реализуется при поддержке Минпромторга России в рамках государственной программы по развитию электронной и радиоэлектронной промышленности.

В состав разрабатываемой системы войдут различные датчики: электрические, магнитные, акустические и оптические, а также специальное ПО. Это позволит обеспечить максимально эффективную защиту охраняемой территории, в том числе от несанкционированных полетов беспилотников, повреждения систем электроснабжения и телекоммуникаций, организации технических каналов утечки информации и нанесения ущерба имуществу организации.

Модули системы смогут функционировать как автономно, так и в составе единого комплекса, что является важным преимуществом новой разработки. Модульный принцип обеспечивает модернизационный потенциал системы на долгосрочную перспективу по мере появления новых технологических решений, а также позволяет адаптировать ее под конкретные потребности заказчиков.

Проект прошел конкурсный отбор на право получения федеральной субсидии Минпромторга России в рамках реализации постановления правительства РФ от 17.02.2016 №109.

"С развитием технологий во много раз возросли требования к обеспечению безопасности объектов, особенно когда речь идет о промышленных предприятиях, критической инфраструктуре, крупных спортивных и культурных сооружениях. Комплексный подход позволяет защитить территорию от полного спектра потенциальных угроз, а использование российского решения гарантирует отсутствие возможности несанкционированного воздействия на систему извне. Очень важно, что механизмы господдержки дают возможность отечественным предприятиям развивать научно-технический потенциал и создавать новые продукты и решения", – отметил генеральный директор Концерна "Созвездие" Михаил Артемов.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте холдинга "Росэлектроника".

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Страны
Россия
Компании
Концерн «Созвездие»
Минпромторг РФ
Росэлектроника
Проекты
БПЛА
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