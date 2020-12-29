Войти
ЦАМТО

ВМС Мьянмы получили семь новых кораблей

287
0
0
Источник изображения: Фото: Myanmar Defence Review

ЦАМТО, 28 декабря. В ходе празднования 73-й годовщины образования ВМС Мьянмы 24 декабря на ВМБ в Янгоне в боевой состав флота вошли семь новых кораблей, включая переданную из состава индийского флота ДЭПЛ проекта 877ЭКМ (класс "Кило").

В мероприятии принял участие главнокомандующий вооруженными силами Мьянмы старший генерал Мин Аунг Хлаинг, а также дипломаты из России и Индии. Помимо подводной лодки, в состав ВМС Мьянмы вошли малозаметный скоростной ракетный катер FAC (Fast Attack Craft) национального производства, два малых противолодочных корабля класса "Ян Найин Аунг" (443 "Ян Найин Аунг" (Yan Nyein Aung)) и 446 "Ян Йе Аунг" (Yan Ye Aung)), 56-м десантный катер типа LCM (mechanised landing craft) и два буксира (AT-07 "Нага Мьян" (Naga Myan)) и (AT-08 "Нага Твак" (Naga Twak)).

Как сообщал ЦАМТО, в октябре 2020 года Министерство иностранных дел Индии официально подтвердило намерение передать Мьянме дизель-электрическую подводную лодку российской постройки (S58) "Синдхувир" проекта 877ЭКМ (класс "Кило") из состава индийского флота, которая станет подлодкой ВМС Мьянмы. Практически сразу же были опубликованы первые фотографии переименованной в "Минье Тихатху" (Minye Theinkhathu) подлодки, которая приняла участие в учениях ВМС Мьянмы "Бандула 2020".

Срок службы переданной подводной лодки российского производства составляет 31 год, но ранее на предприятии Hindustan Shipyard Limited в Вишакхапатнаме были выполнены работы по ремонту и модернизации ДЭПЛ для ВМС Индии, которые завершились в феврале 2020 года. В процессе ремонта часть российских систем была заменена индийскими.

Длина ракетного катера FAC составляет 49 м, ширина – 10 м, водоизмещение – 500 т. Он оснащен двумя дизельными двигателями, двумя водометными движителями, обеспечивающими максимальную скорость 30 узлов (56 км/ч). Предположительно, дальность плавания составляет 1800 морских миль. Катер вооружен одной 6-ствольной 30-мм артиллерийской установкой NG-18, двумя 14,5-мм четырехствольными зенитными установками Type-91 национального производства, четырьмя противокорабельными ракетами C-802, ПЗРК "Игла" и двумя пулеметами МА-16.

Длина малого противолодочного корабля класса "Ян Найин Аунг" составляет 63 м. Он вооружен двумя спаренными 57-мм пушками Type-66 китайского производства, двумя 25-мм спаренными зенитными установками 2М-3М, двумя пусковыми установками противолодочных ракет Type-81, двумя трехтрубными торпедными аппаратами с торпедами Shyena и двумя ПУ глубинных бомб.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
Мьянма
Россия
Продукция
YJ-82
Игла ЗРК
Проекты
2020-й год
877 Палтус
Военные учения
Похожие новости
27.08.2018
Чем запомнится "Армия-2018". Итоги крупнейшего оружейного форума
27.03.2017
LIMA 2017: авиационный триумф России
22.04.2016
Ростех: принципиальные решения по продаже Су-35 Индонезии приняты
19.12.2012
Китайский фактор АСЕАН
28.01.2011
Перспективы российских вооружений на китайском рынке в ближайшие 20 лет
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.12 06:22
  • 41
Интервью Юрия Борисова
  • 29.12 05:56
  • 1
Как будет развиваться в 2021 году российская ядерная триада
  • 29.12 05:49
  • 1
Один азербайджанский военный погиб, один ранен в результате нападения в Карабахе - Минобороны Азербайджана
  • 29.12 05:40
  • 1
Россия помогает укреплению оборонного потенциала Кубы - Минобороны РФ
  • 29.12 05:38
  • 205
Огонь с моря: в России испытали новый плавающий танк
  • 29.12 05:29
  • 314
Су-34 меняет профессию: экипажи бомбардировщиков научат сбивать самолёты
  • 29.12 05:08
  • 1
Печат (Сербия): Россия ускоренно укрепляет вооруженные силы
  • 29.12 04:37
  • 1
Российскую экономику выручила цифровая мобилизация
  • 29.12 03:56
  • 140
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 29.12 03:50
  • 3
Гиперзвуковая триада России удерживает планету от третьей мировой войны
  • 29.12 03:19
  • 82
Где забуксовала «Армата»
  • 29.12 01:36
  • 4
"Чрезмерные траты": Байден заберет деньги у ядерных сил страны
  • 29.12 00:45
  • 72
Генконструктор "Булавы" заявил, что ракета "летала с самого начала очень неплохо"
  • 28.12 21:58
  • 1
SpaceX удвоит интенсивность испытаний прототипов Starship и запустит Super Heavy в 2021 году
  • 28.12 19:52
  • 5
Испытания новой гиперзвуковой ракеты "Циркон" признаны успешными - Северный флот