ВМС Мьянмы получили семь новых кораблей

ЦАМТО, 28 декабря. В ходе празднования 73-й годовщины образования ВМС Мьянмы 24 декабря на ВМБ в Янгоне в боевой состав флота вошли семь новых кораблей, включая переданную из состава индийского флота ДЭПЛ проекта 877ЭКМ (класс "Кило").

В мероприятии принял участие главнокомандующий вооруженными силами Мьянмы старший генерал Мин Аунг Хлаинг, а также дипломаты из России и Индии. Помимо подводной лодки, в состав ВМС Мьянмы вошли малозаметный скоростной ракетный катер FAC (Fast Attack Craft) национального производства, два малых противолодочных корабля класса "Ян Найин Аунг" (443 "Ян Найин Аунг" (Yan Nyein Aung)) и 446 "Ян Йе Аунг" (Yan Ye Aung)), 56-м десантный катер типа LCM (mechanised landing craft) и два буксира (AT-07 "Нага Мьян" (Naga Myan)) и (AT-08 "Нага Твак" (Naga Twak)).

Как сообщал ЦАМТО, в октябре 2020 года Министерство иностранных дел Индии официально подтвердило намерение передать Мьянме дизель-электрическую подводную лодку российской постройки (S58) "Синдхувир" проекта 877ЭКМ (класс "Кило") из состава индийского флота, которая станет подлодкой ВМС Мьянмы. Практически сразу же были опубликованы первые фотографии переименованной в "Минье Тихатху" (Minye Theinkhathu) подлодки, которая приняла участие в учениях ВМС Мьянмы "Бандула 2020".

Срок службы переданной подводной лодки российского производства составляет 31 год, но ранее на предприятии Hindustan Shipyard Limited в Вишакхапатнаме были выполнены работы по ремонту и модернизации ДЭПЛ для ВМС Индии, которые завершились в феврале 2020 года. В процессе ремонта часть российских систем была заменена индийскими.

Длина ракетного катера FAC составляет 49 м, ширина – 10 м, водоизмещение – 500 т. Он оснащен двумя дизельными двигателями, двумя водометными движителями, обеспечивающими максимальную скорость 30 узлов (56 км/ч). Предположительно, дальность плавания составляет 1800 морских миль. Катер вооружен одной 6-ствольной 30-мм артиллерийской установкой NG-18, двумя 14,5-мм четырехствольными зенитными установками Type-91 национального производства, четырьмя противокорабельными ракетами C-802, ПЗРК "Игла" и двумя пулеметами МА-16.

Длина малого противолодочного корабля класса "Ян Найин Аунг" составляет 63 м. Он вооружен двумя спаренными 57-мм пушками Type-66 китайского производства, двумя 25-мм спаренными зенитными установками 2М-3М, двумя пусковыми установками противолодочных ракет Type-81, двумя трехтрубными торпедными аппаратами с торпедами Shyena и двумя ПУ глубинных бомб.