Танки Т-72Б3 и БМП-2 станут основной техникой для обучения экипажей в новом учебном центре танковых войск ЗВО

Танк Т-72Б3 команды военнослужащих Сербии во время соревнований танковых экипажей в рамках конкурса "Танковый биатлон-2020" в Подмосковье.

ЦАМТО, 28 декабря. Тяжелая бронетехника начала поступать на вооружение нового учебного центра Западного военного округа в Нижегородской области.

Новые танки Т-72Б3 и боевые машины пехоты БМП-2 войдут в состав уникального учебного центра танковых войск, который будет развернут в 2021 году.

Отдельный учебный центр будет создан для переподготовки танковых экипажей в условиях накопленного современного опыта учебно-боевой подготовки округа, опыта ведения локальных конфликтов, а также новейшей программы обучения танковых экипажей для выступления на международных соревнованиях АрМИ "Танковый биатлон".

Подготовка экипажей будет включать в себя теоретические и практические занятия на новой тренажерной базе, отработку новых комплексных упражнений стрельб на полигоне.

Всего в составе первой партии тяжелой бронетехники в парки новой воинской части поступило 5 танков и боевых машин пехоты.

Запуск нового учебного центра в 2021 году позволит реализовать новый подход к переобучению танкистов в составе экипажей и танковых взводов, сообщает пресс-служба Западного военного округа.