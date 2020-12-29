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Известия.ru

Россия выполнила в 2020 году планы по экспорту вооружений

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Россия в 2020 году выполнила все обязательства по поставкам на экспорт военной техники и вооружения. Об этом в понедельник, 28 декабря, заявил вице-премьер Юрий Борисов.

«Выполнили все свои обязательства по заключенным контрактам», — отметил он в эфире телеканала «Россия 24».

Борисов добавил, что продолжается работа по формированию пакета новых контрактов. У РФ он колеблется в пределах 45–55 млрд, а объемы выручки на рынке вооружений всегда находятся от 14 до 15 млрд, рассказал он.

В августе Борисов заявил, что в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2020» предприятия оборонно-промышленного комплекса, регионы и институты развития подписали порядка 30 соглашений на 250 млрд рублей.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
2020-й год
АРМИ-20XX
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