Глушитель для пулемета М240 прошел первые тесты.

На базе Форт-Беннинг (шт. Джоржия, США) армии США впервые прошел успешные испытания глушитель для пулемета M240. Тесты в рамках войскового эксперимента Army Expeditionary Warrior Experiment (AEWE) проводит лаборатория маневренного боя (Maneuver Battle Lab). Изделия от разных производителей, тестировавшиеся в предыдущие годы, всегда терпели неудачу.

Как отмечают источники, стартовавшие в ноябре 2020 г. и запланированные по январь 2021 г. практические стрельбы и упражнения („Live Fire and Excursions“ AEWE 2021) служат для первичной оценки технологии в полевых условиях. Основной особенностью предлагаемого компанией Maxim Defense продукта помимо прочности является мощное снижение акустики и дульной вспышки при выстреле из оружия.

Тестирование глушителя для пулемета М240

В предыдущие годы несколько глушителей для пулемета от самых разных производителей проходили этот начальный этап испытаний на пригодность, но всегда терпели неудачу из-за требований, установленных лабораторией. Высокая тепловая нагрузка при стрельбы из оружия калибра 7,62×51 мм резко сокращает срок службы глушителя. Снижение акустической сигнатуры также оказывалось неудовлетворительным.

По словам директора программы Эда ДЭВИСА (Ed DAVIS), последний пункт особенно важен для профессионалов из Форт-Беннинг. С одной стороны, снижение звука выстрелов способствует повышению живучести на поле боя, поскольку позицию пулемета (источник шума) труднее обнаружить. С другой стороны, более простая связь как напрямую, так и по радио в непосредственной близости от стреляющего пулемета играет важную роль в оценке изделия.

Впервые специалисты остались довольны глушителем от Maxim Defense, который проходит испытания в настоящее время. Окончательная оценка ожидается ближе к концу марта 2021 года, в конце AEWE 2021. Затем лаборатория представит подробные рекомендации по любым модификациям и дальнейшим исследованиям. Информация о точном количестве предоставленных заключений отсутствует. Однако, Э.Дэвис уточнил, что дальнейшие исследования износостойкости изделия, его влияния на оружие-носитель и его поведения в случае сильного загрязнения должны проводиться в течение более длительного периода времени.

По материалам ресурса soldat-und-technik.de