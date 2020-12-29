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РИА Новости

Минобороны впервые показало беспилотник "Орион" в ударном варианте

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Беспилотный летательный аппарат "Орион"
Беспилотный летательный аппарат "Орион".
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Филиппов

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Минобороны России опубликовало на своем сайте календарь на 2021 год с образцами современных вооружений, где впервые официально представило фото беспилотника "Орион" в ударном варианте.

На снимке показан "Орион", созданный в рамках опытно-конструкторской работы "Иноходец", с несколькими подвешенными корректируемыми авиабомбами КАБ-20. Такие боеприпасы имеют массу 21 килограмм, осколочно-фугасную боевую часть в 7 килограмм, оснащены спутниковыми или лазерными системами самонаведения и предназначены для высокоточного поражения легкобронированной техники и живой силы противника. Аппарат представлен в пустынном камуфляже.

В календаре ведомства также представлены фото тяжелого ударного беспилотника "Охотник" и истребителя пятого поколения Су-57, подлодки класса "Борей", танка Т-90М "Прорыв", БМП "Армата" и другой современной техники.

Беспилотник "Орион"

Источник изображения: © Фото : Vadim Savitsky

"Орион"

Проект запущен в 2011 года по заказу Минобороны.

Механизм "Ориона" относится к классу средневысотных аппаратов большой продолжительности полета — максимальная составит не менее суток с "потолком" около восьми тысяч метров. Весит БЛА 1100 килограммов, полезная нагрузка — 250 килограммов.

Первый опытный образец построили еще в 2015-ом, на следующий год стартовали испытания. На авиасалоне МАКС-2017 была представлена экспортная версия.

О подписании первого серийного контракта на поставку беспилотников "Орион" между Минобороны и компанией "Кронштадт" стало известно на форуме "Армия-2020". В опытно-войсковую эксплуатацию первый комплект беспилотного комплекса "Орион" был передан в апреле 2020 года.

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Страны
Россия
Продукция
Армата
Орион БПЛА
ПАК ФА
Т-90 "Владимир"
Компании
Кронштадт
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
АРМИ-20XX
БПЛА
Истребитель 5 поколения
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