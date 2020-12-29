Минобороны России впервые показало беспилотник «Орион» с бомбами

Министерство обороны России на своем сайте опубликовало календарь на 2021 год, на котором впервые запечатлен беспилотник «Орион» (проект «Иноходец») в ударном варианте с подвешенными высокоточными бомбами.

На снимке показан беспилотник в пустынном камуфляже с несколькими подвешенными бомбами КАБ-20, масса которых составляет 21 кг. Кроме того, они оборудованы спутниковыми или лазерными системами самонаведения и предназначены для высокоточного поражения легкобронированной техники и живой силы противника.

Как ранее сообщили в Минобороны России, на сайте ведомства были опубликованы календари на 2021 год с изображениями последних достижений российского оборонно-промышленного комплекса и фотографиями бойцов спецподразделений в реальной работе.

Календарь под названием «Информации и патронов много не бывает» призван помочь читателям проникнуться простой и лаконичной мудростью специальных подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации. Второй календарь рассказывает о новейшей российской военной технике и называется «Поражая цели и воображение».