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Известия.ru

Минобороны России впервые показало беспилотник «Орион» с бомбами

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Министерство обороны России на своем сайте опубликовало календарь на 2021 год, на котором впервые запечатлен беспилотник «Орион» (проект «Иноходец») в ударном варианте с подвешенными высокоточными бомбами.

На снимке показан беспилотник в пустынном камуфляже с несколькими подвешенными бомбами КАБ-20, масса которых составляет 21 кг. Кроме того, они оборудованы спутниковыми или лазерными системами самонаведения и предназначены для высокоточного поражения легкобронированной техники и живой силы противника.

Как ранее сообщили в Минобороны России, на сайте ведомства были опубликованы календари на 2021 год с изображениями последних достижений российского оборонно-промышленного комплекса и фотографиями бойцов спецподразделений в реальной работе.

Календарь под названием «Информации и патронов много не бывает» призван помочь читателям проникнуться простой и лаконичной мудростью специальных подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации. Второй календарь рассказывает о новейшей российской военной технике и называется «Поражая цели и воображение».

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Орион БПЛА
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
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