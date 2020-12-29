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Известия.ru

Минобороны России опубликовало календари на 2021 год

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Министерство обороны России опубликовало календари на 2021 год с изображениями последних достижений российского оборонно-промышленного комплекса и фотографиями бойцов спецподразделений в реальной работе. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства, поступившем в распоряжение «Известий» 28 декабря.

Календарь под названием «Информации и патронов много не бывает» призван помочь читателям проникнуться простой и лаконичной мудростью специальных подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации. Второй календарь рассказывает о новейшей российской военной технике и называется «Поражая цели и воображение».

«Впервые, на страницах календаря, Минобороны России показывает изображение разведывательно-ударного комплекса БПЛА «Иноходец», а также красоту таких образцов техники, поступающей на вооружение российской армии, как многофункциональный истребитель Су-57, боевая машина поддержки танков БМПТ-72 «Терминатор», тяжелая БМП «Армата» Т-15 и другие», — сообщили в Минобороны.

Все желающие могут скачать календари в высоком разрешении и установить на рабочий стол своего компьютера или планшета.

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Страны
Россия
Продукция
LEND
Армата
БМПТ Рамка-99
Иноходец БЛА
ПАК ФА
Терминатор-2
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
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