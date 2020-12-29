Печат (Сербия): Россия ускоренно укрепляет вооруженные силы

Владимир Путин на прошлой неделе объяснил, что Россия вынуждена реагировать на новые угрозы, имея в виду, что НАТО подбирается к ее границам, а США отказываются от международных соглашений в сфере обороны. Сергей Шойгу также подчеркнул, что в 2020 году «расширилась география угроз» России и возросла роль вооруженных сил в решении международных проблем.

Во всех сегментах вооруженных сил изменения происходят буквально с космической скоростью. Если мы остановимся хоть на секунду, то тут же начнем отставать в области обороны, как заявил Владимир Путин.

Президент Владимир Путин, отвечая на прошлой неделе на вопрос журналиста британского СМИ, о том, признает ли он Москву отчасти виновной в росте напряженности в отношениях с Западом, объяснил, что Россия вынуждена реагировать на новые угрозы, имея в виду, что НАТО подбирается к ее границам, и что США отказываются от ключевых международных соглашений в сфере обороны. Похожие аргументы он привел и своим российским коллегам в понедельник, когда обращался к ним на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ. Там он высказался более чем ясно: Россия не может больше терять ни секунды в военной гонке с Западом, так как "угрозы возрастают с космической скоростью". Поэтому, как сказал Путин, Москва разрабатывает самые современные виды вооружений, каких у Запада все еще нет, но также готовится к тому моменту, когда ее конкуренты и потенциальные противники нагонят ее, имея в виду, прежде всего, гиперзвуковое, ядерное и высокоточное оружие. Тогда, как подчеркнул Владимир Путин, у российских Вооруженных сил уже должен быть наготове ответ, то есть защита от подобных угроз.

Объятия западных друзей

Во времена Советского Союза, как напомнил президент, доля современного вооружения и техники составляла 54 процента в силах общего назначения, а в стратегических ядерных силах достигала 65 - 70 процентов. В начале 2000 года доля современных вооружений в подразделениях общего назначения сократилась до критически низкого уровня - до 12 процентов, а в силах ядерного сдерживания - до 35 процентов.

Путин вспомнил 2000 год и свою первую беседу в качестве президента с тогдашним министром обороны (1997 - 2000) маршалом Игорем Сергеевым, который ему сказал: А что я могу сделать? Даже на содержание ядерных сил не хватает денег". Десятилетие, которое Москва провела в "объятиях западных друзей", довело ее Вооруженные силы до последней черты.

Тогда, как заверяли западные СМИ, в Москве правили демократы, царила свобода слова и защищались права человека, и тем не менее не только армия и граждане, но и общество и государство в целом оказались на краю пропасти. Когда Россия под руководством Владимира Путина начала подниматься с колен и крепнуть, вдруг испарилось и расположение западных СМИ. Однако народ оказал поддержку этому курсу, и она поныне остается на рекордно высоком уровне.

Мировой лидер

Через 20 лет наступили другие времена. Из распадающейся страны Россия снова превратилась в мирового лидера в области технологического развития. Ядерная триада России гарантирует безопасность страны, как заявил президент на коллегии Министерства обороны РФ. "К середине декабря 2020 года доля современных образцов вооружения и техники в войсках России составляет уже более 70 процентов, это по силам общего назначения, а в ядерных силах - 86 процентов. Таким образом, наша армия и, что особенно, важно ядерная триада вышли на уровень, позволяющий гарантированно обеспечить безопасность России. Но стоять на месте сегодня абсолютно недопустимо. Скорость изменения во всех критически важных для Вооружённых Сил сферах необычайно высока. Это даже не "Формула-1", скорости изменения космические. Остановимся хотя бы на одну секунду и сразу начнем отставать", - отметил российский президент, добавив, что уже в 2021 году уровень "современности" сил стратегического сдерживания должен достигнуть 88,3 процента, а к 2024 году в силах общего назначения этот уровень составит 75,9 процентов.

Народ и армия едины

Путин отдельно выделил работу Сергея Шойгу в сфере борьбы с коронавирусом, сказав, что за последние девять месяцев Министерство обороны построило 30 крупных медицинских центра по всей России (один из последних - в Южно-Сахалинске, недалеко от побережья Японии). По словам Путина, военные строители работали, как в боевых условиях, когда поставленные задачи нужно выполнить любой ценой. "Народ и армия едины", - процитировал Путин русскую пословицу.

Он добавил, что в некоторых регионах мира растет напряженность и активизируется НАТО. По словам Путина, в 2020 году завершилось планирование обороны государства на ближайшие пять лет, и во внимание при этом были приняты все существующие и прогнозируемые угрозы для безопасности, а также растущие возможности российской армии и флота. Главный вывод такой: Москва продолжит активно и качественно укреплять свой оборонный потенциал, повышать боеспособность и эффективность Вооруженных сил. "Самое плохое - это догонять кого-то и просить. А если нам снова не придется догонять, то тогда и просить не нужно будет", - заключил российский президент.

Ключевые задачи

Для осуществления этих целей Путин поручил Министерству сосредоточиться на нескольких ключевых задачах. Во-первых, и Путин повторил это несколько раз, необходимо сохранить высокую боеспособность ядерных сил и развивать все компоненты ядерной триады для гарантированной безопасности России и сохранения стратегического паритета в мире. Путин заявил, что российский подход в этой области носит исключительно оборонный характер. "Столь же важно укреплять потенциал сил неядерного сдерживания, прежде всего высокоточного оружия. Мы не намерены производить и развёртывать ракеты средней и меньшей дальности в европейской части России, так же как и в других регионах страны. Но надо быть готовыми оперативно реагировать на размещение западными странами аналогичных средств вблизи наших границ. В случае вынужденной необходимости провести все ответные мероприятия, причём в кратчайшие сроки. Я не сомневаюсь, что мы сделаем это, причем как в отношении мест базирования соответствующих систем, которые нам будут угрожать, так и в отношении пунктов их управления", - заявил глава российского государства.

Третье - это продолжение ритмичного "ритмичного переоснащения" армии и флота современными средствами, то есть полная реализация государственной программы гособоронзаказа. Президент отметил, что в России уже создан серьезный научно-технический задел по образцам вооружения и техники, не имеющим мировых аналогов. По его словам, развитие должно затронуть как ядерные силы, так и силы общего назначения.

В-четвертых, техническая модернизация армия и флота требует новых форм и способов действий войск, и поэтому необходимо развивать военную науку. Причем нужно не только анализировать текущие конфликты, но и делать прогнозы на будущее, учитывая, в том числе, возможность появления в армиях ряда зарубежных государств оружия на новых физических принципах. "Мы знаем об этом, работаем над этим, но надо держать это постоянно в поле нашего внимания", - сообщил президент России.

В-пятых, в ходе военных учений нужно более активно применять и испытывать оружие и технику, основанную на искусственном интеллекте, в том числе автоматизированные комплексы и беспилотные летательные аппараты. На будущих учениях "Запад 2021" необходимо опробовать новые новые подходы к применению региональной группировки Союзного государства России и Белоруссии, как сказал Путин, добавив, что "уже сейчас некоторые наши соседи проявляют повышенный интерес к тому, что и как мы там планируем делать".

Одной из приоритетных задач, по словам Путина, является повышение уровня социальных гарантий для российских военнослужащих, включая повышение заработной платы и субсидирование жилья. С 2018 по 2023 год около 138 тысяч военнослужащих будут обеспечены постоянным жильем, а служебным - 198 тысяч. Кроме того, почти 60 тысяч получат компенсации за поднаем жилья. "Мы будем и дальше улучшать условия жизни военнослужащих и их семей, военных пенсионеров", - заявил Владимир Путин, отметив, что все означенные меры, помимо прочего, повышают престиж военной службы.

География угроз

Министр обороны Сергей Шойгу подчеркнул, что в 2020 году "расширилась география угроз" России и возросла роль вооруженных сил в решении международных проблем.

"НАТО рассматривает Россию главной угрозой наращивания военного потенциала у наших границ. Соединенные Штаты Америки начали передислокацию боевых подразделений из Германии в Польшу и страны Балтии. На 15 процентов по сравнению с прошлым годом возросла интенсивность разведывательных и демонстративных действий американских самолётов и кораблей вблизи российских границ", - доложил министр Путину. Он подчеркнул, что США расширяют присутствие своих военных кораблей в Арктическом регионе. "Системными стали тренировки НАТО, проводимые одновременно у западных, южных и восточных рубежей России. Только в августе - сентябре в них участвовало 55 боевых самолетов, включая стратегические бомбардировщики, и 12 кораблей - носителей высокоточного оружия. Мы внимательно отслеживаем эти учения, принимаем зеркальные меры", - заявил Шойгу. По его словам, российская ядерная триада гарантирует безопасность страны. Путин еще раз повторил, что обороноспособность должна оставаться на высочайшем уровне.

Боян Билбия (Бојан Билбија)