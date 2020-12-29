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Известия.ru

В Минобороны рекомендовали не вести с Россией диалог с позиции силы

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Заместитель главы минобороны РФ Александр Фомин ответил на призыв министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр разговаривать с российским руководством «с позиции силы».

25 ноября глава немецкого оборонного ведомства заявила, что Германия должна поддерживать высокий уровень военных расходов из-за якобы существующей угрозы со стороны России. По ее словам, Европа должна быть способной вести диалог с Россией о разоружении «с позиции силы», а для этого ей нужно укрепить свою позицию.

«Никому не советовал бы пытаться вести диалог с Россией «с позиции силы». Наряду с тем, что угроза силой является прямым нарушением Устава ООН, такие действия не останутся без должной ответной реакции с нашей стороны», — отметил Фомин в интервью «Российской газете», опубликованном 27 декабря.

По его словам, российские власти готовы к конструктивному диалогу «с соблюдением принципов взаимного уважения и учета интересов друг друга» и всегда исходили из того, что наиболее сложные проблемы следует решать с помощью переговоров.

17 декабря президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции назвал слова Крамп-Карренбауэр «избитым штампом» и подчеркнул, что таким образом она хотела показать свою «крутизну».

При этом министр обороны России Сергей Шойгу после слов Крамп-Карренбауэр сравнил ее со школьницей младших классов.

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Страны
Германия
Россия
Компании
Минoбороны РФ
ООН
Персоны
Путин Владимир
Фомин Александр
Шойгу Сергей
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