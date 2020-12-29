На МКС продолжается утечка кислорода

Утечка воздуха в российском сегменте «Звезда» Международной космической станции (МКС) продолжается. Об этом 27 декабря сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на переговоры космонавтов с Землей.

Отмечается, что ранее в воскресенье российский космонавт Сергей Рыжиков закрыл на 18 часов люк в «протекающую» промежуточную камеру модуля, чтобы проверить ее герметичность. Спустя 18 часов передал подмосковному Центру управления полетами, что давление в отсеке упало с 730 до 620 мм ртутного столба.

При этом 23 декабря сообщалось о нормализации давления на орбитальной станции после ремонта российскими космонавтами.

19 декабря стало известно, что на МКС обнаружилась утечка воздуха в российском модуле «Звезда». Отмечалось, что ситуация осложняется тем, что запас кислорода для восполнения потери воздуха на станции подходит к концу.

Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, в свою очередь, пообещал «вылечить» проблемы на орбитальной станции.

За неделю до этого на МКС вышла из строя российская система получения кислорода «Электрон-ВМ». Проблемы начались на фоне утечки воздуха на станции в октябре. В том месяце прибор отказывал трижды.