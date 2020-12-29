Войти
Известия.ru

На МКС продолжается утечка кислорода

245
0
0
Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

Утечка воздуха в российском сегменте «Звезда» Международной космической станции (МКС) продолжается. Об этом 27 декабря сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на переговоры космонавтов с Землей.

Отмечается, что ранее в воскресенье российский космонавт Сергей Рыжиков закрыл на 18 часов люк в «протекающую» промежуточную камеру модуля, чтобы проверить ее герметичность. Спустя 18 часов передал подмосковному Центру управления полетами, что давление в отсеке упало с 730 до 620 мм ртутного столба.

При этом 23 декабря сообщалось о нормализации давления на орбитальной станции после ремонта российскими космонавтами.


19 декабря стало известно, что на МКС обнаружилась утечка воздуха в российском модуле «Звезда». Отмечалось, что ситуация осложняется тем, что запас кислорода для восполнения потери воздуха на станции подходит к концу.

Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, в свою очередь, пообещал «вылечить» проблемы на орбитальной станции.

За неделю до этого на МКС вышла из строя российская система получения кислорода «Электрон-ВМ». Проблемы начались на фоне утечки воздуха на станции в октябре. В том месяце прибор отказывал трижды.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
МКС
Похожие новости
13.10.2020
Россия будет сотрудничать с США по вопросам полетов к Луне - Рогозин
26.05.2020
Рогозин заявил, что РФ должна немедленно начать работу по созданию орбитальной станции
25.05.2020
«Роскосмос» построит три аэропорта на космодроме Восточный до 2023 года
30.12.2019
Рогозин объяснил невыполненные планы "Роскосмоса"
30.12.2019
"Стояние на месте": чем гордится Роскосмос
12.04.2016
Марс в иллюминаторе
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.12 06:22
  • 41
Интервью Юрия Борисова
  • 29.12 05:56
  • 1
Как будет развиваться в 2021 году российская ядерная триада
  • 29.12 05:49
  • 1
Один азербайджанский военный погиб, один ранен в результате нападения в Карабахе - Минобороны Азербайджана
  • 29.12 05:40
  • 1
Россия помогает укреплению оборонного потенциала Кубы - Минобороны РФ
  • 29.12 05:38
  • 205
Огонь с моря: в России испытали новый плавающий танк
  • 29.12 05:29
  • 314
Су-34 меняет профессию: экипажи бомбардировщиков научат сбивать самолёты
  • 29.12 05:08
  • 1
Печат (Сербия): Россия ускоренно укрепляет вооруженные силы
  • 29.12 04:37
  • 1
Российскую экономику выручила цифровая мобилизация
  • 29.12 03:56
  • 140
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 29.12 03:50
  • 3
Гиперзвуковая триада России удерживает планету от третьей мировой войны
  • 29.12 03:19
  • 82
Где забуксовала «Армата»
  • 29.12 01:36
  • 4
"Чрезмерные траты": Байден заберет деньги у ядерных сил страны
  • 29.12 00:45
  • 72
Генконструктор "Булавы" заявил, что ракета "летала с самого начала очень неплохо"
  • 28.12 21:58
  • 1
SpaceX удвоит интенсивность испытаний прототипов Starship и запустит Super Heavy в 2021 году
  • 28.12 19:52
  • 5
Испытания новой гиперзвуковой ракеты "Циркон" признаны успешными - Северный флот