Разоружай и властвуй: Байдену предстоит война с владельцами «стволов»

По мнению экспертов, возможные новые ограничения на оружие могут лишь подхлестнуть интерес к нему

Если новый президент США Джо Байден возьмется исполнять свое предвыборное обещание об ужесточении контроля за стрелковым оружием у населения, ему придется противостоять не только республиканцам, но и американскому оружейному лобби. «Известия» поговорили с экспертами и выяснили, как это скажется на социальной напряженности внутри страны и на самой оружейной индустрии.

Одной из главных тем предвыборной кампании избранного президента США Джо Байдена была остановка «эпидемии насилия с применением оружия». Байден неоднократно отмечал, что ежегодно около 40 тыс. человек становятся жертвами перестрелок и еще многие получают тяжелые ранения.

Помимо программы выкупа оружия у населения Байден предлагал распространить действие Закона об огнестрельном оружии (сейчас он применяется только к тому, что называется machine guns, то есть пулеметам) на полуавтоматические винтовки, пистолеты и дробовики со сменными магазинами, а также на магазины большой емкости, вмещающие более 10 патронов.

Обложить стрелков

За это Байдена неоднократно обвиняли в том, что он хочет отобрать у людей оружие, право на которое гарантирует американцам Вторая поправка к Конституции США. Вдобавок, если владелец оружия не захочет участвовать в программе обратного выкупа, ему придется зарегистрировать каждую единицу и помимо сборов на регистрацию заплатить по $200 за позицию. Таким образом, за полуавтоматическую винтовку с четырьмя магазинами заплатить придется уже $1000. Суммарно, по подсчетам Planet Free Will, этот «налог» обойдется владельцам оружия в США в $34 млрд.

Продавец показывает автоматическую винтовку покупателю в одном из оружейных магазинов в США Источник изображения: Фото: Global Look Press/Chuck Liddy

За такой подход Байдена, в частности, критиковала The Washington Post, писавшая, что, когда принимался соответствующий закон в 1934 году, эта сумма была непомерно высокой для многих людей и зачастую остается таковой сейчас. А за нарушения этого закона можно получить штраф $10 тыс. и сесть в тюрьму на срок до 10 лет.

Разумеется, такой закон станет неприятным сюрпризом для тех, кто задумался о приобретении оружия во время беспорядков, проходивших в США в 2020 году после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией.

Протесты как двигатель торговли

По данным ФБР, только за сентябрь оружейные магазины в США подали почти 2,9 млн заявок на проверку потенциальных покупателей, а во время пика протестной активности их число достигало 4 млн. Эта статистика не включает тех, кто покупает оружие не через официальных дилеров, а через интернет, оружейные ярмарки или на вторичном рынке.

Автоматическая винтовка на стенде одного из оружейных магазинов в США Источник изображения: Фото: Global Look Press/Chuck Liddy

Разумеется, при таком спросе в цене взлетели акции производителей оружия. Например, ценные бумаги Smith & Wesson с начала года подорожали в два раза и сейчас стоят чуть более $18 за штуку. А в середине августа они и вовсе стоили по $26,71. Введение жестких ограничений на огнестрельное оружие может значительно ударить по котировкам, хотя в беседе с «Известиями» старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Виталий Громадин отметил, что в целом капитализация крупнейших производителей оружия США находится на уровне $1 млрд для каждой компании, и для рынка это не очень большая цифра.

«В текущий момент на рынке столько может привлечь один стартап на IPO без какой-либо истории генерирования прибыли. Несмотря на высокий интерес к оружию среди населения, на финансовом рынке инвестирование в акции производителей огнестрельного оружия может идти вразрез с популярным трендом ESG (ответственное инвестирование, избегающее вложения денег в компании вроде тех же производителей оружия)», — объясняет аналитик.

С другой стороны, еще не факт, что производители оружия пострадают от новых ограничений. В разговоре с «Известиями» руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев отметил, что американцы в моменты обсуждения подобных инициатив, наоборот, массово скупают такие товары, опасаясь возникновения дефицита.

Семья с оружием защищает свой дом от демонстрантов во время протестов движения Black Lives Matter в Сент-Луисе, штат Миссури, США Источник изображения: Фото: REUTERS/Lawrence Bryant

«Так что производители от подобных инициатив только выиграют: опасаясь введения ограничений, они нарастят производство. Граждане будут все больше запасаться оружием и припасами, прибыль компаний вырастет, как и стоимость акций, — уверен аналитик. — У ведущих компаний США этого сектора бумаги в следующем году могут прибавить минимум 10% к текущим уровням. Кроме того, в Америке существует устойчивая прослойка населения под названием «препперы» (выживальщики): чем хуже ситуация в стране, тем больше они покупают оружия, обеспечивая стабильный спрос производителям».

Лоббисты взвоют

Разумеется, от введения ограничений на огнестрельное оружие первыми встанут на уши американские лоббисты оружейного рынка. В беседе с «Известиями» ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин отметил, что объективно в этом лобби заинтересован весь военно-промышленный комплекс страны, поскольку он имеет прямое отношение и к продаже оружия на внутреннем рынке.

Вооруженные люди во время протеста в Ричмонде, штат Вирджиния, США Источник изображения: Фото: REUTERS/Hannah McKay

Не в восторге будут и представители Республиканской партии. «В поддержке американского ВПК заинтересована довольно значительная часть американского истеблишмента, которая в основном связана с республиканцами, — сказал эксперт в беседе с «Известиями». — Они зачастую привыкли решать проблемы, связанные со стрелковым оружием у населения, еще большей его раздачей. Дональд Трамп, в частности, предлагал в свое время вооружить всех учителей в школах».

Подождать до выборов

У демократов же повестка совершенно иная, и Джо Байден будет пытаться ударить по упомянутым группам интересов. Получится ли это у него — большой вопрос, считает собеседник «Известий». Но в целом продвигать эту инициативу на уровне общественной дискуссии ему будет очень просто, ведь в США на руках у населения находится огромное количество огнестрельного оружия, и если люди и дальше будут его покупать, в условиях общественного раскола это может привести к непредсказуемым последствиям.

Арсенал одной из американских семей Источник изображения: Фото: REUTERS

Будут ли у Байдена реальные возможности довести свою идею до конца, пока не очень понятно. В беседе с «Известиями» главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев обратил внимание на то, что сегодня в Америке сложилась очень непростая политическая ситуация. Пока не известно, кто будет контролировать сенат и палату представителей конгресса.

«В январе пройдут дополнительные выборы в законодательные органы, и сейчас кандидаты от республиканцев и демократов идут ноздря в ноздрю, так что сказать, кто из них победит в итоге, пока совершенно невозможно», — говорит ученый. Если республиканцам удастся удержать контроль над сенатом в любом соотношении, все эти планы, связанные с резким усилением контроля над оборотом оружия, вряд ли воплотятся на практике.

Особенно сложно в нынешних условиях будет провести налоговую составляющую. Владимир Васильев отмечает, что, с одной стороны, это вполне понятный ход со стороны будущей администрации демократа Байдена в Белом доме, который будет всеми силами пытаться наполнить дефицитный американский бюджет. Но, с другой стороны, налоговые вопросы относятся к Налоговому же кодексу, и для внесения каких-то изменений придется проводить все это через сенат. Если большинство в верхней палате сохранят или увеличат республиканцы, они торпедируют любые подобные изменения, как они делали это с 2014 года, напоминает ученый.

Пистолеты на витрине одного из оружейных магазинов в США Источник изображения: Фото: REUTERS

Если же республиканцы утратят контроль над сенатом — а для этого им достаточно избраться в соотношении 50/50 с демократами, — решающее слово в спорах о налоге на оружие будет за вице-президентом Камалой Харрис. И тогда ситуация станет безнадежной уже для представителей «Великой старой партии».

Ограничения в отношении оружия, скорее всего, приведут к массовым протестам среди его почитателей, но в гражданскую войну это не выльется, уверен Константин Блохин. По его оценке, в таком варианте развития событий не заинтересован ни один представитель американской элиты, ведь, если в стране начнутся подобные беспорядки, на всем проекте становления США как глобального лидера можно будет ставить жирный крест.

Александр Лесных