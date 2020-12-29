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«Шквал»: российская торпеда, способная разгоняться до 370 километров в час (The National Interest, США)

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Атомная подводная лодка USS Seawolf (SSN 21)
Атомная подводная лодка USS Seawolf (SSN 21).
Источник изображения: © CC0 / Public Domain, U.S. Department of Defence

Став одним из самых разрушительных советских нововведений в области торпедных технологий, суперкавитационные торпеды на несколько порядков быстрее своих обычных аналогов. Невероятная скорость российского «Шквала» оставляет противнику крайне мало шансов на ответные меры, если применить ее в нужный момент.

У ВМС США нет никакой надежды на то, чтобы соответствовать ей

После резкого прорыва Соединенных Штатов в области технологий ядерных силовых установок советский флот к началу 1960-х годов стал остро нуждаться в надежных средствах противодействия американским атомным подводным лодкам, которые могли эффективно угрожать советским ядерным системам устрашения морского базирования. ВА-111 "Шквал" - это суперкавитационная торпеда, поступившая на вооружение в 1977 году, однако широкой публике стало известно о ее существовании лишь после распада Советского Союза.

В торпедах обычно используются винтовые или насосные движители - то есть такие традиционные типы движителей, которые позволяют развивать скорость не более 60 узлов. Между тем "Шквал" оснащен твердотопливным ракетным двигателем, обеспечивающим максимальную скорость более 200 узлов - или 370 километров в час. Такой высокой скорости удалось добиться за счет явления, называемого суперкавитацией: газ, выбрасываемый из носовой части торпеды, создает своего рода тонкий газовый пузырь, который сводит к минимуму контакт боеприпаса с водой и обычно позволяет предотвратить падение скоростных характеристик из-за сопротивления воды. Когда торпеда движется по своей траектории к цели, этот газовый пузырь продолжает испарять воду вокруг себя. Выпущенный из стандартных 533-миллиметровых торпедных труб, "Шквал" начинает движение на скорости порядка 50 узлов, а затем разгоняется до суперкавитационных скоростей. На первых порах "Шквал" разрабатывался таким образом, чтобы нести только ядерные боеголовки, однако более поздние модели можно было оснащать как ядерными, так и неядерными боеголовками.

Тем не менее, гениально сконструированные суперкавитирующие торпеды имеют и свои недостатки. Во-первых, в процессе движения эта торпеда производит огромное количество шума. Это значит, что подводную лодку, оснащенную торпедами "Шквал", можно легко обнаружить, как только она выпустит такую торпеду. С другой стороны, невероятная скорость "Шквала" оставляет противнику крайне мало шансов на ответные меры, если применить ее в нужный момент. Более серьезная проблема заключается в том, что торпеда настолько шумная, что она сама себя "оглушает" на максимальных суперкавитационных скоростях, что делает гидролокационное наведение невозможным. Ходят слухи, что в более новых версиях "Шквала" разработчикам удалось устранить этот недостаток - в том числе посредством поворота вектора тяги, - но пока эти слухи не подтвердились. Есть и вторая серьезная проблема: эта торпеда должна постоянно находиться внутри газового пузыря, чтобы избежать внезапного сопротивления воды и возможных неисправностей, которые могут существенно ограничить маневренность этого оружия, - это еще один компромисс, на который советские инженеры были готовы пойти ради невероятной скорости "Шквала".

После окончания холодной войны будущее технологии суперкавитационных торпед остается неопределенным. В начале 2000-х годов немецкий производитель Diehl-BGT работал над созданием гибридной суперкавитационной торпеды подводного и надводного запуска, но дальше создания прототипа дело так и не пошло. Некоторое время назад стало известно, что Россия начала работу над новой суперкавитационной торпедой "Хищник", которая должна заменить собой "Шквал". Как и программа "Шквал", программа разработки "Хищника" держится в строжайшем секрете. В настоящее время неизвестно, насколько далеко зашла программа по разработке и производству "Хищника", и неясно, какие российские подлодки будут оснащены этой новой торпедой.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Страны
Германия
Россия
США
Продукция
Шквал
Компании
АВИТИ НПО
Проекты
Ядерный щит
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