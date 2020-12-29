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Российская газета

Корвет "Алдар Цыденжапов" вошел в состав флота

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Тихоокеанский флот России пополнился еще одним, третьим по счету, новейшим корветом проекта 20380.
Тихоокеанский флот России пополнился еще одним, третьим по счету, новейшим корветом проекта 20380.
Источник изображения: Юрий Смитюк / ТАСС

Тихоокеанский флот России пополнился еще одним, третьим по счету, новейшим корветом проекта 20380 "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов". На корабле подняли Андреевский флаг, и после подписания акта о приеме корвета его включили в боевой состав ТОФ. Буквально за день до этого корабль, построенный в Хабаровском крае на Амурском судостроительном заводе, успешно завершил программу госиспытаний.

Строительство корвета началось в июле 2015 года, стапельные работы окончены 12 сентября 2019 года, после чего корабль был выведен из цеха и спущен на воду. На сдаточную базу завода во Владивостоке корвет прибыл в июне, на него заселился экипаж и началась программа испытаний. В настоящее время на заводе продолжается строительство четвертого корвета и четырех малых ракетных катеров для ТОФ. Кроме того, заключен новый контракт с Минобороны России на строительство еще шести корветов. Как считают в военном ведомстве, наличие боевых кораблей, которые по ряду характеристик не имеют аналогов в мире, позволит повысить эффективность обнаружения и уничтожения субмарин, надводных кораблей, судов противника, защиты военно-морских баз, морского побережья

Корвет получил имя Алдара Цыденжапова, который 24 сентября 2010 года предотвратил пожар в машинном отделении эсминца "Быстрый". Алдар получил сильнейшие ожоги, но смог сам выбраться из охваченного пламенем отсека. В тяжелом состоянии его привезли в больницу, где через четыре дня он умер. За проявленное мужество был посмертно удостоен звания Героя России.


Анна Бондаренко ("Российская газета", Владивосток)

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Страны
Россия
Компании
АСЗ
Минoбороны РФ
Проекты
20380 Корвет-1
ТОФ
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