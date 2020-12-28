«Сильно резануло»: в Кремле рассказали о реакции на слова Зеленского о войне

В Кремле назвали ошибкой слова Зеленского о Великой Отечественной войне

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что слова главы Украины Владимира Зеленского о том, что именно СССР виноват в развязывании войны в 1939 году, резанули слух и сердце не только лидера России, но и "огромного количества ветеранов", в том числе и жителей Украины.

В Кремле заметили, что президенту России Владимиру Путину, как и ветеранам Великой Отечественной войны были неприятны слова главы украинского государства Владимира Зеленского. Ранее Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны.

"Это была огромная ошибка, особенно в год 75-летия Победы", - заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что высказывания украинского президента "сильно резанули не только слух, но и сердце не только Путина, но и огромного количества ветеранов".

"Да и вообще всех, кто живет на территории бывшего Советского Союза, чьи предки участвовали в этом войне - всех их сильно резануло, на самой Украине очень много таких", - добавил Песков.

В конце января этого года украинский лидер выразил поддержку Польше, которая считает, что именно Советский Союз ответственен за начало Второй мировой войны. Об этом он сказал после встречи с польским коллегой Анджеем Дудой.

Зеленский назвал Польшу первой страной, которая «почувствовала на себе сговор тоталитарных режимов». По его мнению, именно это привело к началу войны и «позволило нацистам запустить смертоносный маховик холокоста».

На брифинге после встречи с польским президентом Зеленский призвал демократические государства к объединению. Он отметил, что страны должны «не молчать, как это было в 1939 году». «Только сплоченность мира сможет дать отпор какой-либо агрессии и сохранить человечество от новых страданий», - заявил он.

Глава Украины добавил, что государства должны отказаться от тоталитарных идеологий. Репрессий, ксенофобии и любых проявлений ненависти и нетерпимости. Таким образом, уверен Зеленский, можно уберечь всех людей в мире от новых страданий, передает «Интерфакс-Украина».

Это не единственное резонансное высказывание киевских властей, которое касалось бы Второй мировой войны. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала выступление постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы на заседании Генассамблеи.

По ее мнению, речь киевского дипломата - это "стратегия позора". Кислица поставил в один ряд действия советских воинов и солдат нацистской Германии и обвинил СССР в убийстве "тысяч украинцев", в то время как большинство представителей других стран высоко оценили вклад Советского Союза в победу над фашизмом.

Захарова отметила, что ознакомилась с его выступлением на торжественном заседании ГА ООН, которое было посвящено памяти всех жертв Второй мировой войны. «Что там происходит в недрах киевской дипломатической мысли, даже представить страшно после строк о том, что "советские войска убили тысячи украинцев во время оккупации и еще больше - во время отступления в 1941 году", - написала представитель российского ведомства на своей странице в Facebook.

Она напомнила, что Кислица назвал жителей Украины и Польши первыми жертвами плана, который "разрабатывали Гитлер и Сталин".

Захарова подчеркнула, что украинский постпред произнес эти слова в стенах ООН, «создание которой началось еще в годы войны при непосредственном участии тех, кого он посмел назвать "оккупантами". В то же время она обратила внимание, что "исторический ревизионизм и русофобия уже не удивляют".

Официальный представитель внешнеполитического ведомства России задалась вопросом, какую именно армию имел в виду Кислица.

"Если про "Советскую армию", то она в таком названии существует с 1946 года. Очевидно, что про Красную армию. Она представляла собой Вооруженные силы Советского Союза, который соосновала Украина. Получается, по Кислице, сначала Украина поучаствовала в создании СССР, а потом в его составе двинула войска для оккупации своей территории, которой тогда владела Польша», - констатировала Захарова.

Между тем она также напомнила, что постпред заявил, что войска СССР "оккупировали" Украину, но обратного процесса так и не произошло.

«Ведь советские войска оттуда не выходили. Их просто переподчинили и переименовали. Двадцать четвертого августа 1991 года, провозгласив независимость Украины, Верховный Совет УССР принял решение о переводе под свою юрисдикцию всех военных формирований Вооруженных сил СССР на территории Украинской ССР и о создании Министерства обороны Украины", - пояснила она.

Резюмируя свой ответ на речь Кислицы, Захарова отметила, что в настоящее время Украина пытается «усидеть на всех стульях зала ГА ООН». Во-первых, Киев каждый год на протяжении уже шести лет голосует против инициатив о борьбе с героизацией нацизма, которые предлагает Россия. Во-вторых, Украина «строит из себя жертву некой "советской оккупации" времен Второй мировой".

Ангелина Мильченко