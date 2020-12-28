Тульский «Панцирь» получил «Ключи от неба-2020»

В Центральном военном округе подвели итоги крупных учений объединения ВВС и ПВО в 2020 году.

Военные за год приняли участие более в 70 крупных мероприятиях и Международных армейских играх-2020.

Боевой расчет тульского ЗРПК «Панцирь-С» ЦВО получил главный приз конкурса «Ключи от неба-2020».

Военные стреляли зенитными ракетами по мишеням, имитирующими цели условного противника.

Справка ТСН24: ЗРПК «Панцирь-С1» разработан на тульском КБП имени А.Г. Шипунова. Предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от всех современных и перспективных средств воздушного нападения. Также может осуществлять защиту обороняемого объекта от наземных и надводных угроз.«Панцирь» способен обнаруживать цели в радиусе 75 км, а дальность ракетной стрельбы комплекса последних версий составляет 40 км.

Комплексы «Панцирь-С1» стоят на вооружении России с 2008 года. В настоящее время они также используются армиями Сирии, Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов, Ирака, Омана, Ливии, Алжира.