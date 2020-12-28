В Минобороны "не советовали бы" вести диалог с РФ с "позиции силы"

МОСКВА, 27 декабря/ Радио Sputnik. Министерство обороны РФ не рекомендует вести диалог с Москвой с "позиции силы, заявил в интервью "Российской газете" замглавы ведомства Александр Фомин.

Ранее глава Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, выступая в бундестаге, призвала вести переговоры с Россией о разоружении "с позиции силы", что, по ее мнению, должно оставаться в основе "позиции германской внешней политики".

"Никому не советовал бы пытаться вести диалог с Россией "с позиции силы". Наряду с тем, что угроза силой является прямым нарушением Устава ООН, такие действия не останутся без должной ответной реакции с нашей стороны", – заявил Фомин.

Он добавил, что официальная Москва всегда исходила из того, что любые проблемы следует решать за столом переговоров.

Ранее радио Sputnik сообщило, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу назвал слова Аннегрет Крамп-Карренбауэр "нападками школьницы".