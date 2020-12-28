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РИА Новости

В Минобороны рассказали, зачем России военный объект в Судане

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Основные стороны конфликта - народности динка и нуэр.
Основные стороны конфликта - народности динка и нуэр.
Источник изображения: © AP Photo / Sam Mednick

МОСКВА, 27 декабря/ Радио Sputnik. Россия заинтересована в военном присутствии в Судане для борьбы с терроризмом и другими преступлениями, заявил в интервью "Российской газете" заместитель министра обороны РФ Александр Фомин, говоря о преимуществах создания военно-технического в регионе.

В середине ноября президент РФ Владимир Путин поручил Минобороны подписать с Суданом соглашение о создании в этой стране пункта материально-технического обеспечения (ПМТО) ВМФ России.

"Россия заинтересована в военном присутствии в регионе с целью борьбы с терроризмом, пиратством, контрабандой оружия, наркотиков, работорговлей, а также обеспечения безопасного коммерческого судоходства", – сказал Фомин.

По его словам, открытие в Судане ПМТО позволит ВМФ создать условия безопасной морской деятельности не только для России, но и для других государств, нахождения кораблей в дальней океанской зоне, их участия в осуществляемых мировым сообществом военных, миротворческих и гуманитарных акциях.

Кроме того, это позволит создать благоприятные условия для обеспечения кораблей и судов ВМФ России, которые выполняют задачи боевой службы и совершают межфлотские переходы через акваторию Красного моря.

"Если продолжать тему Африки и Ближнего Востока... это – ключевой регион и Россия, год от года, расширяет там свое присутствие", – добавил Александр Фомин.

Ранее радио Sputnik сообщило, что США ответили на авиапатрулирование РФ и Китая "слоновьей прогулкой".

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Страны
Китай
Россия
Судан
США
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Фомин Александр
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