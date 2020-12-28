В Минобороны рассказали, зачем России военный объект в Судане

МОСКВА, 27 декабря/ Радио Sputnik. Россия заинтересована в военном присутствии в Судане для борьбы с терроризмом и другими преступлениями, заявил в интервью "Российской газете" заместитель министра обороны РФ Александр Фомин, говоря о преимуществах создания военно-технического в регионе.
В середине ноября президент РФ Владимир Путин поручил Минобороны подписать с Суданом соглашение о создании в этой стране пункта материально-технического обеспечения (ПМТО) ВМФ России.
По его словам, открытие в Судане ПМТО позволит ВМФ создать условия безопасной морской деятельности не только для России, но и для других государств, нахождения кораблей в дальней океанской зоне, их участия в осуществляемых мировым сообществом военных, миротворческих и гуманитарных акциях.
Кроме того, это позволит создать благоприятные условия для обеспечения кораблей и судов ВМФ России, которые выполняют задачи боевой службы и совершают межфлотские переходы через акваторию Красного моря.
"Если продолжать тему Африки и Ближнего Востока... это – ключевой регион и Россия, год от года, расширяет там свое присутствие", – добавил Александр Фомин.
Ранее радио Sputnik сообщило, что США ответили на авиапатрулирование РФ и Китая "слоновьей прогулкой".