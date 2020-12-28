В Минобороны России допустили изменение позиции США по ДСНВ при Байдене

МОСКВА, 27 декабря / Радио Sputnik. Россия не исключает того, что позиция США по вопросу продления Договора СНВ-3 может измениться ввиду складывающейся политической ситуации в стране, такое мнение озвучил в разговоре с "Российской газетой" замминистра обороны РФ Александр Фомин.

"Не лучшим образом складывается ситуация вокруг Договора о СНВ, так как все меньше времени остается до окончания срока его действия (5 февраля 2021 г.)", – отметил он.

Александр Фомин напомнил, что РФ предлагала США продлить Договор и одновременно приступить к совместной работе по подготовке нового соглашения, которое бы учитывало все факторы, влияющие на стратегическую стабильность.

"У американской стороны – другие приоритеты, в связи с чем они не проявляют заинтересованность в продлении Договора о СНВ", – констатировал замминистра.

Вместе с тем, Фомин выразил надежду на изменение позиции США по вопросу продления ДСНВ.

"В силу складывающейся политической ситуации в США, не исключаем, что позиция американцев по данному вопросу может измениться", – заключил он.

Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1 550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

В настоящее время СНВ-3 – единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, он истекает 5 февраля 2021 года.

Ранее радио Sputnik сообщило, что США вновь озвучили отвергнутые Россией условия по СНВ-3.