Войти
РИА Новости

В Минобороны России допустили изменение позиции США по ДСНВ при Байдене

255
0
0
Запуск ракеты комплекса "Авангард" с гиперзвуковым боевым блоком
Запуск ракеты комплекса "Авангард" с гиперзвуковым боевым блоком.
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны Российской Федерации

МОСКВА, 27 декабря / Радио Sputnik. Россия не исключает того, что позиция США по вопросу продления Договора СНВ-3 может измениться ввиду складывающейся политической ситуации в стране, такое мнение озвучил в разговоре с "Российской газетой" замминистра обороны РФ Александр Фомин.

"Не лучшим образом складывается ситуация вокруг Договора о СНВ, так как все меньше времени остается до окончания срока его действия (5 февраля 2021 г.)", – отметил он.

Александр Фомин напомнил, что РФ предлагала США продлить Договор и одновременно приступить к совместной работе по подготовке нового соглашения, которое бы учитывало все факторы, влияющие на стратегическую стабильность.

"У американской стороны – другие приоритеты, в связи с чем они не проявляют заинтересованность в продлении Договора о СНВ", – констатировал замминистра.

Вместе с тем, Фомин выразил надежду на изменение позиции США по вопросу продления ДСНВ.

"В силу складывающейся политической ситуации в США, не исключаем, что позиция американцев по данному вопросу может измениться", – заключил он.

Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1 550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

В настоящее время СНВ-3 – единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, он истекает 5 февраля 2021 года.

Ранее радио Sputnik сообщило, что США вновь озвучили отвергнутые Россией условия по СНВ-3.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Фомин Александр
Проекты
СНВ-3
Ядерный щит
Похожие новости
30.12.2019
Минобороны РФ обвинило США в "разрушении" военных договоренностей
31.05.2019
Обвинения России по СНВ-3 создают искаженную картину фактического положения - посольство России в США
02.05.2019
Ядерный арсенал США насчитывает около четырех тысяч боеголовок - эксперты
01.03.2017
Замминистра обороны: США пока не предлагали пересмотреть договор СНВ-3
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.12 11:35
  • 2
Новейший истребитель МиГ-41 должен подняться в воздух к 2025 году
  • 28.12 11:34
  • 300
Су-34 меняет профессию: экипажи бомбардировщиков научат сбивать самолёты
  • 28.12 11:23
  • 1
Оборонные расходы РФ в 2021-2023 гг. уменьшены на 10%, мероприятия ГПВ на 5% - Минобороны
  • 28.12 11:17
  • 1
Битва систем: как Китай собирается побеждать в войнах XXI века
  • 28.12 11:05
  • 187
Огонь с моря: в России испытали новый плавающий танк
  • 28.12 10:55
  • 2
Полеты израильских F-16 и старты сирийских ракет попали на видео
  • 28.12 10:32
  • 1
«Сильно резануло»: в Кремле рассказали о реакции на слова Зеленского о войне
  • 28.12 09:52
  • 70
Генконструктор "Булавы" заявил, что ракета "летала с самого начала очень неплохо"
  • 28.12 08:34
  • 1
"Чрезмерные траты": Байден заберет деньги у ядерных сил страны
  • 28.12 08:07
  • 37
Интервью Юрия Борисова
  • 28.12 03:25
  • 1
Испытания новой гиперзвуковой ракеты "Циркон" признаны успешными - Северный флот
  • 28.12 03:10
  • 1
«Роскосмос» потребовал от производителя ракет «Союз» вернуть почти 5 миллиардов рублей
  • 28.12 00:40
  • 46
Москву признали беззащитной перед ракетной атакой США
  • 27.12 23:14
  • 21
Путин заявил о недопустимости отставания России в сфере вооружений
  • 27.12 20:33
  • 3
Начальник Генштаба: Россия продолжает сбалансированно развивать ВС