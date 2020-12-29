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РИА Новости

Российская армия начала получать новейшую систему "Земледелие"

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Система залпового огня "Земледелие"
Система залпового огня "Земледелие".
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

МОСКВА, 27 декабря / Радио Sputnik. "Ростех" начал поставку в войска новейшей системы "Земледелие", которая устанавливает минные поля с помощью программируемых боеприпасов, сообщает пресс-служба госкорпорации.

Отмечается, что используемые в таких снарядах мины способны самоликвидироваться или деактивироваться в заданное время.

"Дистанционный способ установки минных заграждений имеет ряд преимуществ. В частности, его отличает скорость постановки минных полей, особенно в труднодоступных районах. При этом способность мин деактивироваться или самоликвидироваться в заданное время обеспечивает безопасное и быстрое разминирование после прекращения боевых действий", – цитирует пресс-служба индустриального директора комплекса вооружений "Ростеха" Бекхана Оздоева.

В госкорпорации уточнили, что в состав инженерной системы входят боевая машина на шасси высокой проходимости, транспортно-заряжающая машина и транспортно-пусковые контейнеры с инженерными боеприпасами, снаряженные минами различных типов.

"Она позволяет оперативно решать задачи минирования с соблюдением международных соглашений о запрете или ограничении применения мин, мин-ловушек и других устройств", – добавляется в комментарии.

Впервые инженерная система дистанционного минирования "Земледелие" была представлена в этом году на параде Победы.

Ранее радио Sputnik сообщило, что в "Ростехе" рассказали об испытаниях двигателя для бомбардировщика ПАК ДА.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Ростех
Проекты
ПАК ДА
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