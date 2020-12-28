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Интерфакс-АВН

Минобороны РФ сообщило о поставке в ноябре партии бронетехники в ЦАР

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Переданные из наличия Министерства обороны России Центральноафриканской Республике десять бронированных разведывательно-дозорных машин БРДМ-2, доставленные транспортным самолетом Ан-124-100 "Руслан" (регистрационный номер RA-82010, серийный номер 01-09) и
Переданные из наличия Министерства обороны России Центральноафриканской Республике десять бронированных разведывательно-дозорных машин БРДМ-2, доставленные транспортным самолетом Ан-124-100 "Руслан" (регистрационный номер RA-82010, серийный номер 01-09) из состава 224-го летного отряда ВКС России. Банги, 15.10.2020.
Источник изображения: Телеграм-канал "Улыбаемся и машем"

Москва. 27 декабря. ИНТЕРФАКС - Россия поставила Центральноафриканской республики в ноябре бронированные разведывательные машины БРДМ-2, сообщил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.

"Если говорить о конкретных примерах сотрудничества со странами-партнерами, то следует отметить Центральноафриканскую Республику. Для нужд сил безопасности этой страны в ноябре текущего года поставлены бронированные разведывательно-дозорные машины БРДМ-2, предназначенные для использования в рамках реформы сектора безопасности Центральноафриканской Республики", - сказал он в интервью "Российской газете".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
БРДМ-2
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Фомин Александр
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