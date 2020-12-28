Минобороны РФ сообщило о поставке в ноябре партии бронетехники в ЦАР

Москва. 27 декабря. ИНТЕРФАКС - Россия поставила Центральноафриканской республики в ноябре бронированные разведывательные машины БРДМ-2, сообщил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.

"Если говорить о конкретных примерах сотрудничества со странами-партнерами, то следует отметить Центральноафриканскую Республику. Для нужд сил безопасности этой страны в ноябре текущего года поставлены бронированные разведывательно-дозорные машины БРДМ-2, предназначенные для использования в рамках реформы сектора безопасности Центральноафриканской Республики", - сказал он в интервью "Российской газете".