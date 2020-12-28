Авиационная интегрированная электроэнергетическая система на основе единой высокотемпературной сверхпроводниковой (ВТСП) платформы появится в России. Ее разрабатывают в рамках совместного проекта Фонда перспективных исследований и ЗАО «СуперОкс». Система состоит из аккумуляторной батареи, ВТСП-кабеля, ВТСП-токоограничивающего устройства и ВТСП-электродвигателя.

Ученые СибНИА им. Чаплыгина установили на экспериментальный летательный аппарат электрический двигатель на сверхпроводниках и выполнили его пробные запуски с воздушным винтом. Работы выполняются в рамках подготовки к летным испытаниям. Об этом рассказали в пресс-службе Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) имени П.И. Баранова.

Электродвигатель — часть демонстратора гибридной силовой установки, которую разрабатывает ЦИАМ. Инновационный электродвигатель на высокотемпературных сверхпроводниках мощностью 500 кВт (679 л.с.) создан компанией «СуперОкс». Ранее он прошел комплекс испытаний на специальных наземных стендах. Теперь систему ожидают летные испытания

Для них на базе самолета Як-40 создается летающая лаборатория. Летные испытания запланированы на 2021 год. Пред этим специалистам необходимо провести всесторонние проверки работы электродвигателя на специально созданной для него мотораме, а также определить его влияние на бортовое оборудование летающей лаборатории.

Як-40ЛЛ с новым электродвигателем готовится к летным испытаниям. Источник: 29.mchs.gov.ru / пресс-служба МЧС России по Архангельской области

Ученые реализуют один из важнейших проектов в современной авиации, рассказал гендиректор ЦИАМ Михаил Гордин. Использование гибридной силовой установки на базе ВТСП призвано решить ряд технологических вопросов, с которыми уже сейчас сталкивается воздушный транспорт.

Глав совета директоров «СуперОкс» Андрей Вавилов добавил, что российские ученые первыми в мире могут начать испытания электрического авиационного двигателя на ВТСП.

«Наши разработки опираются на многолетние исследования и испытания: у нас за плечами сотни изготовленных прототипов обмоток и около десяти изготовленных и испытанных образцов двигателей разной мощности», —сказал он.

Гендиректор «СуперОкс» Сергей Самойленков заметиил, что над высокоэффективным двигателем для авиации работают все ведущие авиаконцерны мира. Россия первая создала такой двигатель с применением ВТСП-технологии, а также первая показала его высокую эффективность.

«И сегодня мы первые собираемся приступить к испытаниям в составе летающей лаборатории. ВТСП позволяет в разы снизить массу электрических машин. Использование электродвижения в авиации снизит шум и потребление топлива. В перспективе 15-20 лет по мере усовершенствования технологий экономия может составить до 75%», — отметил Самойленков.

Начальник отдела «Гибридные (электрические) силовые установки, системы и летательные аппараты» ЦИАМ Антон Варюхин считает, что комплекс позволит начать внедрение электротехнологий в авиацию и в перспективе ускорить создание летательных аппаратов с гибридными силовыми установками.

Высокотемпературная сверхпроводимость— явление, при котором электрическое сопротивление материалов стремится к нулю в условиях сравнительно больших температур. Предполагается, что благодаря использованию сверхпроводящих материалов в конструкции электромотора, можно будет добиться меньшего расхода заряда аккумуляторных батарей.

В ноябре в Дубне состоялся запуск предускорителя для коллайдера NICA. NICA (Nuclotron based Ion Collider Acility) — новый ускорительный комплекс, который создается на базе Объединенного института ядерных исследований с целью изучения свойств плотной барионной материи.

Арсений Аскольский