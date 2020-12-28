Армия США приняла на снабжение стандартную маску

Как официально сообщила армия США, Совет армии по униформе (Army Uniform Board - AUB) 18 ноября 2020 года утвердил принятие на снабжение армии стандартной защитной ("антивирусной") маски для лица под обозначением Combat Cloth Face Covering (CCFC). Начало поставок масок CCFC военнослужащим начнется со второго квартала 2021 финансового года (то есть после 1 января).

Принятая на снабжение армии США стандартная защитная ("антивирусная") маска для лица Combat Cloth Face Covering (CCFC) (с) армия США

Каждый военнослужащий получит две маски CCFC, кроме того позднее они будут доступны для покупки военнослужащими в специализированных магазинах военной формы.

Маска выполнена двухслойной из камуфляжной ткани, содержащей 57% хлопка и 43% нейлона, имеется зажим для переносицы. Заявлено, что CCFC разработана и испытана в "кратчайшие сроки" [всего-то почти за год, феноменальный темп для столь мощной и сложной системы. - bmpd].