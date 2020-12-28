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Индонезия подписала меморандум о возможности закупки украинского ракетного комплекса «Нептун»

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Как сообщают украинские СМИ со ссылкой на украинское государственное предприятие "Специализированная внешнеторговая фирма "Прогресс", Индонезией подписан меморандум о заключении контракта на поставку берегового подвижного ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун" производства киевского ГП "ГККБ "Луч". Таким образом, Индонезия может стать первым иностранным покупателем комплекса "Нептун", который 23 августа 2020 года был принят на вооружение вооруженных сил Украины.

(с) ГП СВТФ "Прогресс"

Сообщается, что "после длительных переговоров компании удалось убедить индонезийскую сторону в преимуществах ряда украинских образцов вооружения. Кроме договоренностей по "Нептуна", ГП СВТФ "Прогресс" также обеспечило условия, чтобы в ближайшее время были заключены контракты на поставку и другой украинской продукции - радаров и авиационных ракет".

"Как рассказали представители компании [ГП СВТФ "Прогресс"], индонезийские военные положительно оценили РЛС 90К6Е от НПК "Искра". Этот мобильный трехкоординатный радиолокатор кругового обзора с транзисторным передатчиком предназначен для обнаружения целей, летящих на низких, средних и больших высотах.

В конце концов, Индонезию заинтересовали и авиационные ракеты Р-27, производимые ГАХК "Артем". Напомним, что с этой продукцией индонезийские военные уже знакомы. Но, так сказать, в достаточно небольших объемах - по данным официальных отчетов Государственной службы экспортного контроля Украины, с 2010 по 2018 годы Индонезия получила с Украины пять таких ракет".

Комментарий bmpd. Пристрастие к маргинальным поставщикам и крайняя пестрота закупаемого вооружения и техники - давняя характерная черта закупочной политики Индонезии. Видимо, значительным является и влияние коррупционных мотивов. Очевидно, индонезийские представители долго и тщательно искали самый сомнительный, самый несерийный и неотработанный противокорабельный ракетный комплекс в мире. Впрочем, практика что индонезийского, что украинского военно-технического сотрудничества показывает, Что большинство подписываемых в этих странах меморандумов в этой сфере все равно в принципе не доходят до реализации.

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Страны
Индонезия
Украина
Продукция
F-16
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2020-й год
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