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Немцы назвали кошмаром для Европы эру гиперзвукового оружия

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Источник изображения: vpk-news.ru

Немецкая газета Die Welt назвала эру гиперзвукового оружия кошмаром для европейской безопасности. По мнению журналиста Герхарда Хегмана, при появлении такого оружия цепи оповещения и ПРО становятся бесполезными, а речь в данном случае идёт о «новом витке в спирали угроз и обороны».

12 декабря российские ВС провели пуск четырёх баллистических ракет «Булава» с атомной подводной лодки «Владимир Мономах» из Охотского моря. Тогда ракеты преодолели более 5,5 тыс. км и достигли полигона Чижа в Архангельской области.

Хегман отметил, что в тот момент в Германии на военно-воздушной базе США Рамштайн «солдаты и гражданские сотрудники не на шутку перепугались».

«Этот случай показывает, что США не исключают ракетного удара по Европе и поэтому системы предупреждения всё время начеку. Но при этом военные теперь имеют дело с принципиально новой опасностью. С появлением так называемого гиперзвукового оружия прежние цепи оповещения и противоракетной обороны становятся бесполезными, а время на реагирование драматически сокращается», - цитирует журналиста «ИноСМИ».

Он подчеркнул, что новейшие виды вооружений сокращают время для принятия решений о реакции, а подлётное время баллистических ракет «в случае нападения России на США», если речь идёт о гиперзвуковом оружии, «сокращается до пяти минут».

В сентябре российский лидер Владимир Путин заявил, что впервые в новейшей истории Россия обладает самым совершенным оружием, которое по своим характеристикам в несколько раз превосходит все существующие на сегодня вооружения.

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Страны
Германия
Россия
США
Продукция
Булава-30
Владимир Мономах
Персоны
Путин Владимир
Проекты
ГЗЛА
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