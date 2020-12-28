Немцы назвали кошмаром для Европы эру гиперзвукового оружия

Немецкая газета Die Welt назвала эру гиперзвукового оружия кошмаром для европейской безопасности. По мнению журналиста Герхарда Хегмана, при появлении такого оружия цепи оповещения и ПРО становятся бесполезными, а речь в данном случае идёт о «новом витке в спирали угроз и обороны».

12 декабря российские ВС провели пуск четырёх баллистических ракет «Булава» с атомной подводной лодки «Владимир Мономах» из Охотского моря. Тогда ракеты преодолели более 5,5 тыс. км и достигли полигона Чижа в Архангельской области.

Хегман отметил, что в тот момент в Германии на военно-воздушной базе США Рамштайн «солдаты и гражданские сотрудники не на шутку перепугались».

«Этот случай показывает, что США не исключают ракетного удара по Европе и поэтому системы предупреждения всё время начеку. Но при этом военные теперь имеют дело с принципиально новой опасностью. С появлением так называемого гиперзвукового оружия прежние цепи оповещения и противоракетной обороны становятся бесполезными, а время на реагирование драматически сокращается», - цитирует журналиста «ИноСМИ».

Он подчеркнул, что новейшие виды вооружений сокращают время для принятия решений о реакции, а подлётное время баллистических ракет «в случае нападения России на США», если речь идёт о гиперзвуковом оружии, «сокращается до пяти минут».

В сентябре российский лидер Владимир Путин заявил, что впервые в новейшей истории Россия обладает самым совершенным оружием, которое по своим характеристикам в несколько раз превосходит все существующие на сегодня вооружения.