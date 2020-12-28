Die Welt: развитие гиперзвукового оружия угрожает Европе

СМИ Германии считают эру гиперзвукового оружия "кошмаром для Европы"

Безопасность Европы оказалась под «кошмарной угрозой», сообщают немецкие СМИ. Эпоха развития гиперзвукового оружия сделала бесполезными прежние системы оповещения и ПРО. Столь быстрое оружие просто не даст вовремя поднять тревогу, считают эксперты.

Россия и Китай занимают лидирующие области в создании гиперзвукового оружия, в то время как США лишь «пытаются изо всех сил сократить разрыв». Об это говорится в материале немецкой газеты Die Welt.

Авторы статьи считают, что Вашингтон не исключает ракетного удара по Европе, которая в «эру гиперзвука» находится в опасности. «Время на реагирование резко сокращается», - пишут журналисты из ФРГ.

В принципе, указывается в статье, гиперзвуковое оружие может нарушить равновесие между странами, обладающими ядерным оружием - а также помешать ходу переговоров о разоружении.

Наконец, в материале отмечается, что российский лидер Владимир Путин не волнуется из-за американских разработок в гиперзвуковой сфере. Россия имеет эффективные системы обороны - зенитно-ракетная система нового поколения С-500 и «модернизированная ракета-перехватчик». Модель этой ракеты не указывается.

Ранее директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков заявил, что около десяти государств ведут сейчас гонку гиперзвукового оружия.

«Ничего нового в этом нет - конкурентная эволюция систем вооружений насчитывает многие сотни лет», - отметил дипломат. Он добавил, что сейчас США решили всеми способами добиться преимущества в военной сфере.

Россия же, разработав гиперзвуковое оружие, теперь ведет работы в сфере создания защиты от зарубежных аналогов. 17 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что создается «противоядие» от будущего гиперзвукового оружия в других странах, которого пока нет.

«Уверен, мы это сделаем, мы на правильном пути», - заверил Путин.

6 декабря действующий президент США Дональд Трамп в ходе выступления перед сторонниками в штате Джорджия заявил о наличии у Соединенных Штатов «гиперзвукового и гидрозвукового» оружия. При этом Трамп не пояснил, что имеет в виду под «гидрозвуковым» вооружением.

Ранее американский лидер неоднократно допускал оговорки и назвал «гидрозвуковым» гиперзвуковое оружие. Ранее Трамп говорил, что у США есть «супер-пупер ракета» (super duper missile), скорость которой превышает звуковую в 17 раз. Как считает глава Соединенных Штатов, российская разработка достигает пяти скоростей звука, а Китай создает изделие со скоростью, в пять-шесть раз превышающей звуковую.

Тем не менее, спустя пару недель ВВС США заявили, что рассчитывают начать производство гиперзвуковых ракет по программе ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon) лишь в 2021 или 2022 году. Это оружие будет размещено на стратегических бомбардировщиках B-52 (которые в Штатах некоторые эксперты считают устаревающими).

В ноябре Путин заявлял, что аналоги некоторых видов российского оружия еще долгое время не появятся в зарубежных странах. По словам главы государства, некоторые виды российского оружия «на годы и даже на десятилетия опережают зарубежные аналоги».

Кроме того, Путин отметил, что «впервые в истории» Россия выступает не в роли «догоняющего» государства.

Министр обороны США Марк Эспер в декабре прошлого года заявил, что это Америка оказалась в гиперзвуковой сфере как раз «в роли догоняющего». В связи с этим глава Пентагона объявил об удвоении в текущем году финансирования разработки гиперзвуковых боеприпасов наземного, воздушного и морского базирования. Американские СМИ утверждают, на сегодняшний день в интересах военных осуществляются девять проектов.

Петр Николаев