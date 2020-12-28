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В Германии заявили о новом витке в «спирали угроз»

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Запуск гиперзвуковой ракеты «Кинжал»
Запуск гиперзвуковой ракеты «Кинжал».
Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Эра развития гиперзвукового оружия является кошмаром для европейской безопасности и новым витком в «спирали угроз». Об этом заявили авторы немецкой газеты Die Welt.

Журналист Герхард Хегман напомнил об учебном запуске межконтитентальных ракет в Охотском море с российской подводной лодки. Тогда на ракетной базе США в Германии сработали сигналы тревоги. По мнению автора материала, это говорит о том, что американская сторона не исключает ракетного удара по Европе.

Издание считает, что с появлением гиперзвукового оружия прежняя система противоракетной обороны и цепи оповещения становятся бесполезными, сокращается также время на реагирование.

Специалисты берлинского аналитического центра внешней политики заявляют, что новый вид оружия может нарушить равновесие между ядерными державами и помешать переговорам о разоружении. «Контроль над ним отсутствует», — заявили они.

В марте президент России Владимир Путин заявил, что США создавали систему противоракетной обороны, чтобы нарушить стратегический баланс и стабильность в мире. Речь идет о так называемом антиракетном зонтике, пояснил он. Однако российское гиперзвуковое оружие позволяет сохранять стратегический баланс и стабильность в мире, заверил глава государства.

В декабре 2019 года первый полк, вооруженный ракетными комплексами стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком «Авангард», заступил на боевое дежурство.

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