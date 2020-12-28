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NASA испытало колеса самого маленького коммерческого планетохода

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NASA испытало колеса самого маленького коммерческого планетохода
NASA испытало колеса самого маленького коммерческого планетохода.
Источник изображения: NASA/Kim Shiflett

Компания Astrobotic Technology и NASA заявили о завершении одного из этапов испытаний миниатюрного планетохода CubeRover. В будущем он сможет стать альтернативой более тяжелым устройствам и даже, возможно, принять участие в миссии «Артемида-3».

Вес полезной нагрузки сильно влияет на стоимость запусков, поэтому ученые стремятся сделать космические аппараты более легкими. Удачным примером могут служить кубсаты — малые искусственные спутники Земли, которые весят намного меньше среднего кирпича (до 1,3 килограмма), и покеткубы, чья масса в пять раз меньше, чем у кубсатов, — до 250 грамм. Стоимость выведения первых составляет несколько десятков тысяч долларов, а вторых — уже несколько тысяч долларов.

Теперь компания Astrobotic совместно с Университетом Карнеги Меллон намерена создать аналог кубсатов среди роверов. Идея CubeRover была предложена более десяти лет назад в рамках программы NASA Small Business Innovation Research/Small Business Technology Transfer, которая финансирует исследования, разработку и демонстрацию технологий, которые могли бы быть полезными для агенства и статья коммерчески успешными.

Созданные Astrobotic планетоходы отличаются от современных небольшими размерами — как сообщается в брошюре Astrobotic, высота и длина самых маленьких CubeRover составляет всего около 45 сантиметров, а вес — до 4 килограммов. Для сравнения, масса китайского лунохода «Юйту-2», высадившегося в прошлом году на обратную сторону спутника Земли, — 140 килограммов при высоте порядка метра.


Лаборатория NASA, в которой проходили испытания, представляет собой аналог лунной поверхности. Инженеры тестировали, как 11 разных наборов колес ровера справляются с движением по грунту, имитирующему лунный реголит и камни, подъемами на склоны и поворотами. В общей сложности, CubeRover прошли более 150 тестов мобильности, однако в будущем им предстоит пройти еще около тысячи других тестов.

Как рассказали представители компании Astrobotic порталу Inverse, миниатюрный планетоход будет точно готов к 2024 году — как раз к старту третьего этапа программы «Артемида», которая подразумевает пилотируемый полет на Луну. При этом инженерам все еще предстоит решить множество других проблем, включая обеспечение работы при крайне низких температурах (до — 150 градусов Цельсия) и создание надежной системы связи.

Ранее NASA также выбрало компанию Astrobotic Technology для отправки ровера VIPER на Луну. Он займется поисками воды в районе южного полюса.

Кристина Уласович

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